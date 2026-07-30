Britse EV-rijders moeten vanaf 2028 bloeden voor hun milieuvriendelijkheid

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Je zou verwachten dat de Britse overheid blij is als mensen hun oude dieselauto verruilen voor een schone EV. Maar vanaf 2028 moeten mensen met een elektrische auto juist gaan betalen per gereden kilometer.

Op 1 april 2028 gaat de nieuwe maatregel in. De achtergrond van de kilometerbeprijzing is dat mensen die niet of nauwelijks tanken, ook geen brandstofaccijns betalen. Daardoor dragen ze volgens de Britse overheid te weinig bij aan de financiering van het wegennet. Door middel van rekeningrijden betalen ze alsnog mee aan aan de kosten van wegen, bruggen en andere infrastructuur.

Hoogte van de heffing

Er komen verschillende tarieven. Wie een plug-inhybride heeft, betaalt een bedrag van 1,5 penny per gereden mijl. Dat komt overeen met ongeveer 1,76 eurocent.

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Volledig elektrische auto's worden aanzienlijk duurder belast: 3 pence per mijl, oftewel 3,53 eurocent. De hoogte van de heffing wordt na 2028 aan de inflatie aangepast.

Dat je met een 'echte' EV meer betaalt dan met een plug-in hybride, heeft een reden. De Britse overheid gaat ervan uit dat plug-inhybrides een deel van hun kilometers op benzine of diesel afleggen. De eigenaar draagt via de brandstofaccijns dus al zijn steentje bij.

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Rekenvoorbeeld: elektrisch rijden wordt veel duurder

Als je 10.000 kilometer per jaar rijdt (6.214 mijl) betekent de nieuwe heffing dat je omgerekend 219 euro per jaar extra betaalt voor een volledig elektrische auto en 110 euro voor een plug-inhybride.

De nieuwe heffing krijgt in het Verenigd Koninkrijk de naam Electric Vehicle Excise Duty (eVED). De hoogte ervan wordt uitsluitend bepaald door het aantal kilometers/mijlen dat je rijdt. De heffing moet als volgt worden geïnd: