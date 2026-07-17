Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 29 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin het rijbewijs halen voor een grote groep Nederlanders een stuk makkelijk is geworden, maar er bijzonder veel banen bij Volkswagen op de tocht staan. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Rijbewijs halen wordt makkelijker

Goed nieuws voor een grote groep Nederlanders die het rijbewijs wil halen of verlengen. Jarenlang moesten zij een speciale rijbewijskeuring ondergaan, maar die is sinds kort geschrapt.

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+ Top – Verbod op Autobahn

Een verbod op de Duitse snelwegen, dat klinkt niet als goed nieuws. Toch is het dat zeker wel.

+ Top – Echt tankparadijs

Er staan een aantal Europese landen bekend als tankparadijs, maar dit land wordt daarbij standaard over het hoofd gezien. Terwijl de benzine toch echt bijna een hele euro goedkoper is.

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- Flop – Enorme reorganisatie

Volkswagen staat mogelijk voor een grotere reorganisatie dan tot nu toe bekend was. Topman Oliver Blume heeft laten weten dat er behalve de aangekondigde ontslagen, wereldwijd nog eens circa 50.000 arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen.

- Flop – Auto als oven

We hebben de afgelopen tijd een bijzonder warme periode achter de rug. Daarbij moet je opletten met wat je allemaal in je auto achterlaat. Bepaalde alledaagse spullen kunnen namelijk gevaarlijk worden in de hitte.

- Flop – ID nodig in Duitsland

Wie deze zomer met de auto naar Duitsland gaat, kan aan de grens onverwacht staande gehouden worden. En dan blijkt dat een vertrouwd identiteitsbewijs niet volstaat ...