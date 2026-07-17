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Rijbewijs halen is plotseling makkelijker voor een grote groep Nederlanders

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
De rijbewijskeuring vervalt plotseling voor een grote groep Nederlanders

Goed nieuws voor een grote groep Nederlanders die het rijbewijs wil halen of verlengen. Jarenlang moesten zij een speciale rijbewijskeuring ondergaan, maar die is sinds kort geschrapt.

Tot voor kort gold: stond er een bepaalde diagnose op papier, dan stuurde het CBR je verplicht naar een medisch specialist voordat je je rijbewijs kreeg of kon verlengen. Zo'n keuring kostte tijd en geld, en betekende voor veel mensen een gang naar een psychiater die ze nooit eerder hadden gezien. Precies die verplichting is nu geschrapt.

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Bijna iedereen geschikt

Het gaat om mensen met ADHD, ADD en autisme. Bij autisme was de conclusie helder: er is geen bewijs dat deze groep vaker bij ongelukken betrokken is of meer verkeersovertredingen begaat. 

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Bij mensen met AD(H)D bleek de keuring in de praktijk zinloos, want 99,6 procent werd toch al volledig geschikt bevonden en maar 0,4 procent kreeg een beperking. Een keuring die vrijwel iedereen doorstaat, maar wel duizenden mensen per jaar tijd en geld kost. Daarom schrapte het CBR de verplichting per 1 april 2026, en verdwenen ook de vragen over ADHD en autisme uit de Gezondheidsverklaring.

Niet voor iedereen weg

Toch is niet elke controle verdwenen. De Gezondheidsverklaring bij het CBR blijft voor iedereen verplicht. Wie daarin ook een andere psychische aandoening of zware medicatie opgeeft, kan daarop nog wel voor worden gekeurd. De keuring vervalt dus alleen voor de diagnose zelf, niet voor alles wat daarnaast speelt.

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Jarenlange strijd

Voor patiëntenverenigingen is het een overwinning na jaren lobbyen. Zij noemden de keuring stigmatiserend en zinloos, en wezen erop dat rij-instructeurs en examinatoren in de praktijk prima kunnen beoordelen of iemand veilig de weg op kan. Wie een diagnose heeft en met rijlessen bezig is, hoeft dus niet langer te vrezen voor een extra hobbel die er, zo blijkt nu, eigenlijk nooit een had hoeven zijn.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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