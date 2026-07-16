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Deze alledaagse spullen moet je op een warme dag nooit in je auto laten liggen

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze alledaagse spullen moet je op een warme dag nooit in je auto laten liggen

Je parkeert de auto in de zon en stapt even uit. Binnen een halfuur verandert het interieur in een oven met een temperatuur van tegen de 50 graden. En precies dan worden een paar doodgewone spullen op je stoel of het dashboard opeens een probleem.

Binnen halfuur

Onderschat niet hoe snel het gaat. De ADAC, de Duitse tegenhanger van onze ANWB, parkeerde zeven identieke auto's in de volle zon en mat na een halfuur al zo'n 50 graden in het interieur. Na anderhalf uur was de temperatuur zelfs opgelopen tot 59 graden. 

Het stuur en het dashboard piekten zelfs tot boven de 70 graden. Daarbij hoeft de buientemperatuur niet eens extreem hoog te zijn. Ook op een dag met 'maar' 25 graden schiet de temperatuur in een stilstaande auto snel omhoog.

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Spuitbussen onder druk

Het grootste gevaar vormen spuitbussen. Een deodorant, haarlak, zonnebrandspray of een busje remmenreiniger in de kofferbak staat onder druk, en die druk loopt op naarmate het warmer wordt. Wordt het heet genoeg, dan kan zo'n bus openbarsten en je interieur beschadigen.

Accu's haten hitte

Ook alles met een lithium-ion accu kun je beter meenemen. Je telefoon, tablet, laptop en vooral je powerbank slijten sneller in de hitte, en in het ergste geval zwelt de accu op, gaat hij lekken of vat hij vlam. De brandweer waarschuwt daar niet voor niets voor en adviseert om je apparaten simpelweg mee te nemen als je uitstapt.

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Aansteker en blikjes

Twee kleine dingen die mensen vaak in de auto laten liggen: een aansteker en een blikje fris. Het gas in een aansteker zet uit bij hitte en kan in het dashboardkastje onverwacht knappen, met brandgevaar tot gevolg. Ook een blikje koolzuurhoudende frisdrank kan onder de oplopende druk barsten. Datzelfde geldt voor veel medicijnen, die hun werking verliezen als ze te warm worden.

Kinderen en dieren

Nog veel belangrijker dan al die voorwerpen: laat nooit een kind of huisdier achter in een geparkeerde auto, ook niet heel even. Zij warmen veel sneller op dan een volwassen persoon, en dat kan levensgevaarlijk zijn. 

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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