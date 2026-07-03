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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een nieuwe brief van het CJIB een keer goed nieuws is, maar binnenkort het meest irritante 'hulpsysteem' standaard is op elke auto. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

+ Top – Brief van CJIB is goed nieuws

Een brief van het CJIB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet vaak met gejuich ontvangen, en ook van deze nieuwe brief word je op het eerste gezicht niet heel vrolijk. Maar hij kan je wel heel veel geld besparen

Lees ook Vanaf deze week valt er een gele brief van het CJIB op je mat, en dat is goed nieuws
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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

+ Top – Spotgoedkope Skoda

Op een nieuwe Citigo hoeven we voorlopig niet te rekenen, maar Skoda overweegt wel om een spotgoedkoop crossovertje vanuit India naar Europa te halen. Hoeveel zou-ie hier kosten?

Lees ook Skoda wil spotgoedkope crossover van 7000 euro naar Europa halen
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

+ Top – Renault 4 en 5 nog beter

Pers en publiek zijn enthousiast over de elektrische Renault 5 en Renault 4. Wij net zo goed. Om dat enthousiasme vast te houden, geeft Renault ze een onzichtbare opfrisbeurt

Lees ook Met deze onzichtbare upgrade worden de Renault 5 en Renault 4 in 2027 nog een stukje beter Met deze onzichtbare upgrade worden de Renault 5 en 4 in 2027 nog beter

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

- Flop – Irritant systeem

We zijn al niet vaak vriendjes met de 'hulpsystemen' die in moderne auto's zijn ingebouwd, maar de allervervelendste is vanaf binnenkort verplicht voor elke nieuwe auto. 

Lees ook Vanaf 7 juli zit het meest irritante verplichte systeem in elke nieuwe auto Vanaf 7 juli zit het meest irritante verplichte systeem in elke nieuwe auto
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

- Flop – Eigen laadpaal wordt moeilijker

Een eigen laadpaal is voor veel (potentiële) EV-rijders cruciaal. Helaas voor hen is het sinds deze week een stuk lastiger geworden om zo'n laadpaal te realiseren ... 

Lees ook Waarom het vanaf vandaag moeilijker is om je elektrische auto op te laden Waarom het vanaf deze week moeilijker is om je elektrische auto op te laden
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

- Flop – 17 cent erbij 

Voor wie regelmatig de oostgrens oversteekt om goedkoper te tanken, hebben we slecht nieuws. Duitsland schroeft de brandstofprijs weer met zo'n 17 cent per liter omhoog.

Lees ook Waarom tanken in Duitsland vanaf volgende week veel minder zin heeft Waarom tanken in Duitsland plotseling veel duurder is geworden
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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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