Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 27 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een nieuwe brief van het CJIB een keer goed nieuws is, maar binnenkort het meest irritante 'hulpsysteem' standaard is op elke auto. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Brief van CJIB is goed nieuws

Een brief van het CJIB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet vaak met gejuich ontvangen, en ook van deze nieuwe brief word je op het eerste gezicht niet heel vrolijk. Maar hij kan je wel heel veel geld besparen.

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+ Top – Spotgoedkope Skoda

Op een nieuwe Citigo hoeven we voorlopig niet te rekenen, maar Skoda overweegt wel om een spotgoedkoop crossovertje vanuit India naar Europa te halen. Hoeveel zou-ie hier kosten?

+ Top – Renault 4 en 5 nog beter

Pers en publiek zijn enthousiast over de elektrische Renault 5 en Renault 4. Wij net zo goed. Om dat enthousiasme vast te houden, geeft Renault ze een onzichtbare opfrisbeurt.

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- Flop – Irritant systeem

We zijn al niet vaak vriendjes met de 'hulpsystemen' die in moderne auto's zijn ingebouwd, maar de allervervelendste is vanaf binnenkort verplicht voor elke nieuwe auto.

- Flop – Eigen laadpaal wordt moeilijker

Een eigen laadpaal is voor veel (potentiële) EV-rijders cruciaal. Helaas voor hen is het sinds deze week een stuk lastiger geworden om zo'n laadpaal te realiseren ...

- Flop – 17 cent erbij

Voor wie regelmatig de oostgrens oversteekt om goedkoper te tanken, hebben we slecht nieuws. Duitsland schroeft de brandstofprijs weer met zo'n 17 cent per liter omhoog.