Vanaf 7 juli zit het meest irritante verplichte systeem in elke nieuwe auto

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Koop je na 7 juli een nieuwe auto, dan zit er een camera in die je blik in de gaten houdt. Haal je je ogen te lang van de weg, dan grijpt het systeem in met een piep, een trilling of een melding op het dashboard.

Het gaat om de Advanced Driver Distraction Warning, kortweg ADDW, onderdeel van de Europese veiligheidsverordening die bekendstaat als GSR2. Sinds juli 2024 geldt de eis al voor compleet nieuwe modellen, maar vanaf 7 juli 2026 moet vrijwel elke auto die voor het eerst op kenteken gaat het systeem aan boord hebben. Dat geldt dus niet alleen voor pas geïntroduceerde modellen, maar ook voor bestaande modellen die nog in de verkoop zijn. De Europese Commissie schat dat 10 tot 30 procent van de ongelukken door afleiding ontstaat, en juist daar moet ADDW iets aan doen.

Camera kijkt mee

ADDW werkt meestal met een infraroodcamera op de stuurkolom, het dashboard of bij de binnenspiegel, die de stand van je hoofd en ogen volgt. Het systeem schakelt automatisch in boven de 20 kilometer per uur en let op hoe lang je blik buiten de weg blijft. Rijd je harder dan 50 kilometer per uur, dan volgt al een waarschuwing als je 3,5 seconde wegkijkt, bij lagere snelheden ligt die grens op zes seconden.

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Standaard aan

Net als de snelheidsassistent Intelligent Speed Assistance (ISA), die je waarschuwt zodra je te hard rijdt, staat ADDW elke keer als je de auto start gewoon weer aan. Uitschakelen kan bij de meeste auto's wel, maar dat moet je telkens opnieuw doen, en sommige systemen zetten zichzelf weer aan zodra ze risicogedrag denken te zien. Wie het systeem definitief wil negeren, komt dus vaak bedrogen uit.

Zelf al getest

Hoe vermoeiend het systeem kan zijn, merken we steeds vaker in onze rijtesten. Dat lees je bijvoorbeeld in de tests van de Omoda 9 (zie hierboven) en de Jaecoo 7 (zie hieronder), twee Chinese nieuwkomers die zo'n systeem aan boord hebben. Of we nu in de spiegel keken, het touchscreen checkten of een blik op een verkeersbord wierpen, steeds verscheen dezelfde melding: "U bent afgeleid. Concentreer u op het rijden!" In de Omoda 9 kregen we die waarschuwing in een kort ritje tientallen keren, en zelfs met alle systemen uitgezet bleef de auto piepen.

Geen boete

De verplichting geldt voor de fabrikant, niet voor jou: rijd je met het systeem uit of negeer je de waarschuwing, dan riskeer je geen bekeuring. De camera werkt bovendien in een gesloten lus, herkent geen gezichten en slaat geen beelden op. Of de techniek vooral levens redt of vooral ergernis oplevert, hangt uiteindelijk af van hoe netjes elke fabrikant zijn camera afstelt.