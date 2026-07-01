Waarom het vanaf vandaag moeilijker is om je elektrische auto op te laden

Nieuws

Wie thuis een laadpaal wil laten installeren, kan daar vanaf vandaag zomaar langer op moeten wachten. In gebieden waar het stroomnet vol zit, belanden ook huishoudens voortaan op een wachtlijst als ze een nieuwe of zwaardere aansluiting nodig hebben.

Tot nu toe hielden de netbeheerders capaciteit apart voor kleinverbruikers, aansluitingen tot 3x80 ampère, waaronder vrijwel alle woningen. Daardoor werd je als huishouden altijd snel aangesloten, ook in drukke gebieden. Toezichthouder ACM schrapt die voorrang per vandaag, waardoor huishoudens in zogenaamde 'congestiegebieden' op dezelfde wachtlijst komen als bedrijven.

Vooral bij verzwaring

De verandering raakt vooral wie meer vermogen nodig heeft. Een thuislaadpaal vraagt al snel een zwaardere aansluiting, net als een warmtepomp of inductiekookplaat. Een laadpaal van 11 kW werkt namelijk op driefasestroom, en die heeft lang niet elke woning. Laden op één fase kan wel, maar gaat een stuk langzamer, dus driefaseladen is voor vrijwel iedereen aantrekkelijker. Is je huidige aansluiting toereikend en wil je geen verzwaring, dan verandert er niets en kun je zonder problemen een laadpaal laten plaatsen.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

De netcongestiekaart van Nederland. Bron: netbeheernederland.nl

Bijna overal rood

De capaciteitskaart van Netbeheer Nederland laat met kleuren zien hoeveel ruimte er nog op het net is: wit staat voor ruimte, geel voor beperkte ruimte, oranje voor een gebied dat nog wordt onderzocht en rood voor een vol net met een wachtrij. Inmiddels kleurt bijna heel Nederland rood. Ook als je regio rood kleurt, betekent dat nog niet dat je geen aansluiting voor een laadpaal krijgt. Of jouw verzwaring echt moet wachten, bepaalt de netbeheerder per adres.

Voorrang lost niets op

Zit het net vol, dan bepaalt een vaste voorrangsvolgorde wie als eerste ruimte krijgt. Gewone woningen vallen onder de basisbehoeften en staan daarmee vooraan. Maar wie flink verzwaart voor een snelle laadpaal, kan boven de grens van die categorie uitkomen en die voorrang juist verliezen. En voorrang is sowieso geen garantie: het bepaalt alleen wie eerder aan de beurt is, niet of er ruimte is, want het net wordt er niet groter van.

Nu alvast aanvragen

Heb je binnen een jaar of twee plannen voor een zwaardere aansluiting, dan loont het om nu meteen een aanvraag in te dienen bij je netbeheerder, bijvoorbeeld Enexis, Stedin of Liander. Binnen de wachtlijst telt de volgorde van aanvraag, dus hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Een aanvraag is gratis en kun je altijd weer intrekken.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.