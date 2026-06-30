Vanaf morgen valt er een gele brief van het CJIB op je mat, en dat is goed nieuws

Nieuws

Het CJIB verandert vanaf 1 juli de manier waarop het te laat betaalde verkeersboetes int. Wie niet op tijd betaalt, krijgt voortaan eerst een gratis gele herinnering voordat de eerste verhoging volgt.

Tot nu toe werkte het simpel: betaalde je een verkeersboete niet binnen acht weken, dan volgde automatisch een verhoging. Vanaf 1 juli komt daar een tussenstap bij, voorlopig als proef. Wie na die acht weken nog niet heeft betaald, ontvangt eerst een kosteloze herinnering en krijgt dan nog twee weken de tijd om het oorspronkelijke bedrag over te maken, zonder extra kosten.

Gele onderkant valt op

De herinnering komt binnen in de bekende witte envelop met paarse rand, maar de brief zelf ziet er anders uit. De onderste helft is felgeel gekleurd, volgens het CJIB een signaalkleur die om aandacht vraagt. Zo moet de brief niet ongelezen op de stapel post belanden.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Toch verhoging bij negeren

Negeer je ook deze waarschuwing, dan treedt het oude systeem alsnog in werking. De boete gaat dan eerst met 50 procent omhoog en daarna met 100 procent, waardoor het bedrag kan verdrievoudigen. Een boete van 100 euro loopt zo op tot 300 euro. In de herinnering wijst het CJIB ook nadrukkelijk op de mogelijkheid van een betalingsregeling, waarmee je het bedrag in termijnen kunt aflossen.

Pas op voor nepbrieven

Juist omdat de gele brief zo herkenbaar is, liggen nepversies op de loer. Het CJIB waarschuwt dan ook om een QR-code op de brief nooit zomaar te scannen. Twijfel je of een herinnering echt is, log dan in via DigiD op de officiële website van het CJIB en controleer of er daadwerkelijk een boete openstaat.

Het CJIB verstuurt jaarlijks zo'n acht miljoen verkeersboetes, waarvan ongeveer 85 procent op tijd wordt betaald. De resterende groep is goed voor zo'n 1,2 miljoen verhoogde boetes per jaar, en juist die wil het CJIB met de gele herinnering terugdringen. Tijdens de proefperiode krijgt iedereen met een openstaande boete de herinnering. Of de maatregel daarna blijft, hangt af van de resultaten.