Van gênante Toyota-kopie tot wereldtop: de bizarre opmars van BYD in 18 weetjes

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BYD ontwikkelde ruim 20 jaar geleden zijn eerste auto en is nu al wereldwijd marktleider met zijn plug-in hybrides. Maar er kwam ook weleens een missertje om de hoek kijken en op het gebied van design moesten de Chinezen van (heel) ver komen.

1. BYD is van origine helemaal geen autobouwer. Het werd in 1994 opgericht als fabrikant van oplaadbare batterijen.

2. Het hoofdkantoor staat in Shenzen.

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3. Oorspronkelijk heette het bedrijf Yadi Electronics. Het Chinese karakter 'Bi' werd later toegevoegd om bij beurzen alfabetisch een gunstigere positie te krijgen. De naam BYD heeft op zichzelf geen betekenis; Build Your Dreams werd later verzonnen.

4. In 2003 (nog voor zijn eerste auto op de markt kwam) zei BYD al dat het in 2022 geen personenauto's meer zou verkopen met alleen een verbrandingsmotor. En aldus geschiedde …

5. De eerste door BYD ontwikkelde auto, met codenaam 316, werd door dealers afgewezen vanwege het matige ontwerp. CEO en oprichter Wang Chuanfu sloeg het prototype persoonlijk kapot.

6. In 2005 bouwde BYD zijn eerste eigen auto. Dat was de BYD F3, die wel heel sterk op de Toyota Corolla leek.

7. En kijk dan eens naar de BYD S8 uit 2008. De Chinezen deden niet eens moeite om de gelijkenissen met de Mercedes CLK en de Renault Mégane CC te verhullen.

8. In 2008 introduceerde BYD zijn eerste plug-in hybride, de BYD F3DM (elektrische range: 60 km). Een jaar later volgde de BYD e6, het eerste volledig elektrische model. Die kon 300 km elektrisch rijden, maar wel volgens de weinig realistische Chinese meetmethode.

9. De Blade Battery is eigenlijk dé sleutel tot het succes van BYD. Het is een lithium-ijzerfosfaataccu (LFP) die BYD zelf ontwikkelt en produceert.

10. BYD claimt dat zelfs een doorboorde batterij niet in brand vliegt. Begin 2020 introduceerde BYD zijn eerste model met Blade Battery: de Han.

11. In 2021 maakte BYD de overstap naar Europa; Noorwegen was het eerste land waar BYD actief werd. Nederland volgde een jaar later.

12. BYD is minder een klassieke 'merkenparaplu' zoals Volkswagen, maar het heeft wel een aantal submerken en labels.

13. De andere merken zijn Denza, Yangwang, Fangchengbao en Linghui. Denza en Yangwang komen ook naar Europa.

14. 'Ons' Schiermonnikoog was de eerste plek in Europa waar BYD grootschalig elektrische bussen inzette. Later volgde onder meer Schiphol. Er waren regelmatig storingen en kinderziektes.

15. Tussen 2020 en 2024 groeide BYD explosief: van ruim 400.000 naar meer dan 4,2 miljoen auto’s per jaar.

16. Van de 10 bestverkochte PHEV's van de wereld in 2025 waren er zeven van BYD. De Song Plus (die bij ons Seal U heet) stond op 1.

17. In 2025 was BYD in aantal verkochte auto's het op vijf na grootste autoconcern ter wereld; achter Stellantis, maar voor Ford.

18. Toch verkocht BYD vorig jaar minder auto's dan in 2024. CEO Wang gaf zelf toe: "Onze technologische voorsprong slinkt." De 120.000 (!) engineers die bij BYD werken, moeten dus aan de bak …