Dit merk wil over 5 jaar wereldwijd nummer 1 zijn, maar krijgt steeds meer tegenwind

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Sommige dingen veranderen niet: Bohemian Rhapsody eindigt altijd op nummer 1 in de Top 2000 en Toyota is het bestverkochte merk ter wereld. Jaar op jaar op jaar ... maar in 2031 kan dat weleens anders zijn. Er is een concern dat nadrukkelijk aast op de koppositie.

Het gaat om BYD, dat alle schroom van zich afwerpt. We ondervonden het aan den lijve toen we in april 2026 als gast van het merk de autoshow van Beijing bezochten. “BYD number one”, was het motto, dat gretig werd nagepraat in de content van influencers.

Nu heeft Wang Chuanfu, de hoogte baas van BYD, zelfs officieel gezegd dat zijn merk over vijf jaar het grootste ter wereld is. Daarmee probeerde hij ruim duizend aandeelhouders gerust te stellen, na een scherpe daling van de aandelenkoers van het bedrijf. Die waren enifszins bezorgd afgereisd naar het hoofdkantoor van BYD in Shenzen.

Toyota niet te kloppen

BYD is best goed bezig om zijn doel te bereiken, want vorig jaar stond het met 4,6 miljoen geregistreerde auto’s al op de zesde plek wereldwijd. Het gaat om de merken BYD, Denza, Yangwang en Fangchengbao. Toch is de eerste plaats nog lang niet in zicht; nummer 1 Toyota wist 11,32 miljoen auto’s te verkopen. Volkswagen staat op de tweede plaats met bijna 9 miljoen registraties.

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Tegenslagen voor BYD

Of het BYD gaat lukken, is maar zeer de vraag, want BYD heeft in thuisland China betere tijden gekend. Het verkoopt minder auto’s dan vorig jaar. Dat heeft een aantal oorzaken:

De hele Chinese automarkt heeft last van zwakkere binnenlandse vraag. AP meldt dat de binnenlandse verkoop van personenauto’s in China in mei 23,4 procent lager lag dan een jaar eerder

BYD krijgt in eigen land steeds meer concurrentie van merken als Geely, Xiaomi, Leapmotor , Xpeng en Nio. Daardoor moet het merk kortingen geven en promoties inzetten om marktaandeel te verdedigen. De binnenlandse prijzenoorlog drukte de winst flink

, Xpeng en Nio. Daardoor moet het merk kortingen geven en promoties inzetten om marktaandeel te verdedigen. De binnenlandse prijzenoorlog drukte de winst flink Tot eind 2025 gold in China nog een volledige vrijstelling van aankoopbelasting voor elektrische auto’s, met een voordeel tot 30.000 yuan per auto (bijna 4000 euro). Vanaf 2026 is dat voordeel gehalveerd tot maximaal 15.000 yuan. Dat zorgde eind 2025 voor een koopgolf, waarna de markt begin 2026 terugviel.

Export BYD stijgt

De verkoopdip zit dus vooral in China. BYD groeit buiten de landsgrenzen razendsnel. De export groeide tussen januari en mei met 65 procent ten opzichte van een jaar eerder. Brazilië, Groot-Brittannië en Australië waren de grootste afzetmarkten. Toch was die groei niet genoeg om de zwakkere prestaties op de Chinese thuismarkt te compenseren. De totale afleveringen daalden in dezelfde periode met meer dan 20 procent.

Wang is een optimist en denkt dat BYD de grootste wordt. Hij wees op de successen in het buitenland en de technologische voorsprong van BYD op het gebied van batterijtechniek en snelladen.