Met deze doorbraak denkt de baas van BYD Europa te veroveren

Kijk je naar het aantal wereldwijd verkochte auto's, dan is BYD op vier na het grootste autoconcern. Het is ook de enige grote fabrikant met een vrouw aan het roer. Wij spreken Stella Li in Beijing. Wat zijn haar plannen met BYD en Denza?

Stella Li werkt al sinds 1996 bij BYD, toen het merk pas een jaar bestond en nog helemaal geen auto's bouwde. Ze geldt officieel als een-na-hoogste baas van BYD. Alleen oprichter Wang Chuanfu staat nog hoger in de pikorde, maar hij zwaait de scepter over alle activiteiten van BYD, waaronder de productie van batterijen. Stella Li is de baas van de autotak.

Chinezen vinden EV's ook eng

Eerst een pijnpunt: de verkopen in het eerste kwartaal van 2026 waren slecht in eigen land. "Dat komt door het wegvallen van de subsidie. Dan zakt de markt in, maar ik verwacht dat dit in 2026 al goedkomt. EV's maakten begin dit jaar maar 30 procent uit van de totale markt in China. Inmiddels is het al gestegen naar 60 procent. En ik verwacht dat het snel naar 100 procent gaat."

In Europa denken we dat Chinezen de elektrische auto al helemaal omarmd hebben, maar ook in eigen land is overtuigingkracht nodig. "Zelfs mijn eigen familie vindt het spannend. Ze hebben dezelfde bezwaren als in Europa; ze denken dat het niet veilig is en willen niet lang wachten als ze moeten opladen. Daarom zijn we zo hard bezig met flashchargen; ultrasnel laden, ook als het koud is. We verwachten dat mensen best willen overstappen op een elektrische auto als ze net zo snel kunnen laden als tanken."

BYD wordt daarbij geholpen door de oliecrisis en de hoge brandstofprijzen, het gevolg van de blokkade van de Straat van Hormus. "Dat is wel een wake-up call voor veel mensen. Een EV rijden is uiteindelijk goedkoper. Dat merken we meteen in landen als Australië en Brazilië. In Australië verdriedubbelden de verkopen in korte tijd. In Duitsland verdubbelen onze verkopen elke maand."

Denza het nieuwe Lexus?

En dan het Europese avontuur van Denza, het luxemerk van BYD dat ooit samen met Mercedes werd opgericht. Dit jaar waagt Denza de overstap. Een merk als Lexus wist bij ons nooit echt door te breken, hoe denkt Li het aan te pakken? "Ik weet dat Europeanen erg kritisch zijn, maar we hebben geduld. Alle Denza's krijgen de snellaadfunctie, ook de PHEV's, en ze zijn heel ver in autonoom rijden.

"Ultrasnel laden wordt echt een gamechanger. Ook in Europa. We bieden Denza-rijders in China één jaar gratis stroom aan van de flashchargers en willen dat in Europa ook doen. Die techniek werkt, ongeacht de temperatuur. Ik zweer je, geen merk doet het in de praktijk beter dan wij. Aan de andere kant haal je klanten niet alleen over met snelladen; de hele luxe beleving moet kloppen. Ik heb er vertrouwen in dat Aston Martin-rijders hun auto inruilen voor een Denza."

Wat kunnen Europese merken van hun Chinese concurrenten leren? "Technologie! Elektrisch rijden is de toekomst. Dat moeten ze echt beseffen." En kunnen Chinese merken ook iets van Europa leren? "Zeker. Bijvoorbeeld in de focus op de rijbeleving. We zijn humble en bewonderen merken als Toyota, Mercedes en BMW."