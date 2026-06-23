Europese autoverkopen mei 2026: Europa gaat voor Chinees en elektrisch

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EV-haters zullen huilend de Europese verkooplijsten bekijken. Want de EV rukt op, vooral in grote landen als Duitsland en Frankrijk. Ook de Chinezen blijven records verpulveren.

De elektrische auto is aan een opmars bezig; inmiddels is 20 procent van alle geregistreerde modellen volledig elektrisch. Wel verschilt de populariteit per land, in Nederland was het EV-aandeel in mei met 41,3 procent veel hoger dan in Europa. Ondanks de stijgende brandstofprijzen en de onrust in het Midden-Oosten werden in mei 2026 4 procent meer auto’s verkocht dan een jaar geleden.

Opmerkelijk is dat zelfs landen die niet zo happig waren op EV’s nu toch overstag gaan. Zo steeg het aandeel in Italië met 75 procent en in Frankrijk met 55,4 procent. Ook in Duitsland nam de EV een grotere hap uit de taart: een plus van ruim 40 procent ten opzichte van mei 2025. Subsidies en kortingen hebben een grote invloed op de vraag naar EV’s. In Duitsland kunnen particulieren bijvoorbeeld een subsidie krijgen van maximaal 6.000 euro, afhankelijk van inkomen en kinderen.



In deze landen is de EV niet populair

In landen als Bulgarije en Kroatië koopt bijna niemand een elektrische auto. Noorwegen is het andere uiterste; van de 15.560 geregistreerde auto’s ging het in 15.210 gevallen om een EV.

Volkswagen stabiel

We kijken hoe de grote autoconcerns het ervan afbrengen in Europa. Daarbij nemen we ook het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland mee, die niet tot de EU behoren.

Bij Volkswagen valt op hoe stabiel de verkopen zijn; de grootste autobouwer van Europa pluste over heel 2026 met één procent. Mei was een iets mindere maand met een daling van 3 procent. Na Volkswagen is Skoda het grootste merk. De Tsjechen blijven uitzonderlijk presteren. Kijken we naar heel 2026, dan plust Skoda met 11,5 procent. Een klein dipje in mei van 1,5 procent mag de pret nauwelijks drukken. Tot verdriet van het concern is paradepaardje Porsche de grootste verliezer, met een daling van 15,7 procent.

Registraties mei 2026

Volkswagen 121.318 (-4,8) Skoda 71.591 (-1,5) Audi 58.030 (+4,4) Cupra 24.607 (-6,0) Seat 17.342 (-8,5) Porsche 6.743 (-15,7)

BYD passeert Ford

BYD is niet te stuiten in Europa. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het marktaandeel met 136,6 procent. Het merk wist 32.380 auto’s te registreren. Om deze cijfers in perspectief te zetten: BYD is inmiddels Ford ruimschoots gepasseerd (25.290 registraties). Het aandeel van Ford daalde in mei met ruim 28 procent, waarmee het merk tot de grote verliezers van 2026 behoort.

Alle Chinese merken doen het goed. Leapmotor wist bijvoorbeeld 9945 mensen te verleiden en dat is 465 procent (!) meer dan vorig jaar.



Net zo opvallend is de revival van Tesla. In vergelijking met een jaar geleden werden 107,9 procent meer auto’s gekentekend. Het gaat om 28.610 auto's. Tesla-schaamte? De meeste Europeanen zal het worst wezen wat Elon Musk uitspookt.

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