BMW geeft de nieuwe iX3 een beter interieur, maar jij mag 'm niet hebben

BMW heeft de nieuwe BMW iX3 een flink luxere cabine gegeven, met dikkere achterbanken, meer beenruimte en extra fysieke knoppen. Het slechte nieuws: deze versie is uitsluitend voor de Chinese markt.

Het gaat om een long-wheelbase-uitvoering van de volledig elektrische iX3, waarbij de wielbasis met 108 millimeter is verlengd tot ruim drie meter. Die extra lengte betaalt zich vooral uit op de achterbank, met een ruimere, comfortabelere zitpositie voor achterpassagiers.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Meer knoppen, niet minder

Opvallend voor een auto die voor China is bestemd, is dat deze iX3 juist meer fysieke knoppen heeft dan het internationale model. Terwijl de Chinese autokoper juist zo dol is op grote touchscreens. De passagier voorin beschikt over fysieke bedieningselementen voor de stoelverstelling, aangevuld met een onderbeensteun. Verder zijn er tweekleurige bekleding (zie foto's hieronder), verfraaide luidsprekerroosters, sfeerverlichting en een draadloos oplaadpunt in de achterste armleuning.

Niet voor Europa

De lange versie wordt weliswaar ook in enkele markten buiten China aangeboden, maar Europa en Noord-Amerika vallen daar niet onder. De eerste leveringen van de standaard iX3, zonder verlengde wielbasis, hebben in Europa inmiddels plaatsgevonden. In Amerika wachten kopers nog altijd op de eerste leveringen, die naar verwachting in de herfst beginnen.

Het is niet voor het eerst dat BMW zijn Chinese klanten met een luxere uitvoering verwent. Ook de X1, X3 en X5 kregen al een verlengde versie voor die markt, en de volgende generatie X5 volgt dezelfde weg.