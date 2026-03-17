Deze stationwagon van BYD doet tenminste één ding veel beter dan Volkswagen Passat

Door Shane Jebbink
Wij lusten de BYD Seal 6 ook wel met 34 kWh en 210 km range

BYD aan een nieuwe versie van de Seal 6 DM-i met een veel grotere batterij. Daardoor groeit de elektrische actieradius van deze plug-in hybride naar 210 kilometer. Maar er zit een addertje onder het gras. 

Wij hebben wel oren naar zo'n grote EV-range. Het zou een flinke stap zijn ten opzichte van de huidige versie die wij eerder reden, met een batterij van 19 kWh en een elektrische rijbereik van 100 kilometer. Zie bericht hieronder.

34,3 kWh en 210 km

Uit Chinese homologatiedocumenten blijkt dat BYD een accupakket van 34,3 kWh voorbereidt voor de Seal 6. Daarmee zou de plug-in hybride volgens de WLTC-cyclus in China tot 210 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden.

SportContact 7
Zomerband met sportieve scores
Zomerband met sportieve scores

Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.

Ontdek meer

Let wel: zoals gebruikelijk moet je de Chinese testcijfers met een korreltje zout nemen. Ze zijn een stuk milder en de resultaten liggen doorgaans een stuk hoger dan wat je in Europa mag verwachten.

Even snel rekenen

Een snelle rekensom schept duidelijkheid. Met 19 kWh claimt BYD bij ons ongeveer 100 kilometer. Schaal je dat grofweg op naar 34 kWh, dan kom je uit op een kleine 180 uitstootvrije kilometer.

En dat is nog steeds serieus veel voor een plug-in hybride. In het segment is er geen enkele stationwagon die meer elektrische kilometers biedt. Volkswagen komt nog het dichtst in de buurt met de Passat (tot 135 kilometer).

Plug-in hybride die vaak elektrisch rijdt

De aandrijflijn van de Seal 6 DM-i blijft verder vergelijkbaar met wat we al kennen. Een 1,5-liter benzinemotor werkt samen met een krachtige elektromotor, waarbij de benzinemotor vooral als generator fungeert.

Enorme actieradius voor een PHEV

Voorlopig is deze versie van de BYD Seal 6 DM-i alleen opgedoken in Chinese toelatingsdocumenten, dus het is nog niet zeker of hij ook naar Europa komt.

Maar mocht BYD de Seal 6 hier met een batterij van ruim 34 kWh aanbieden, dan wordt het ineens een heel interessante plug-in hybride. Met de voor een plug-in hybride enorme actieradius hebben de BYD-verkopers er weer een extra argument bij waarom je de dealerpanden van de concurrenten moet overslaan. 

Tip
De hybride Volkswagen T-Roc
De hybride Volkswagen T-Roc

De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*.

Ontdek 'm nu
Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact