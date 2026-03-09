Deze EV laadt vijf keer zo snel als Tesla Model 3, maar is ruim 8000 euro goedkoper

Nieuws

BYD heeft een nieuwe elektrische sedan onthuld die op meerdere fronten indruk maakt. De Seal 07 is niet alleen aanzienlijk goedkoper dan een Tesla Model 3, maar kan ook bijna vijf keer zo snel opladen.



De combinatie van prijs, techniek en laadsnelheid laat zien hoe snel Chinese merken terrein winnen op de EV-markt.

Sneller opladen dan verwacht

De BYD Seal 07 heeft een nieuwe Blade-batterij van de tweede generatie. Deze LFP-accu werkt met zogenoemde Flash Chargers; snelladers die in theorie tot 1500 kW kunnen leveren (zie artikel hierboven). De vraag is alleen hoeveel vermogen de auto daadwerkelijk accepteert ...

Tijdens een demonstratie in Shenzhen arriveerde de Seal 07 met nog 10 procent batterij. Na vier minuten en 51 seconden (!) stond het accuniveau al op 70 procent, wat voor EV-begrippen razendsnel is. En normaal gesproken neemt de laadsnelheid rond dat punt al snel af, maar de BYD blijft razendsnel doorladen. Na acht minuten en 44 seconden stond de teller zelfs op 97 procent.

Met zulke korte laadtijden komt elektrisch rijden steeds dichter in de buurt van het gemak van tanken.

Vijf keer zo snel als een Model 3

Ter vergelijking: uit een uitgebreide laadtest van Out of Spec blijkt dat een Tesla Model 3 met de grote batterij (ongeveer 75 kWh) ongeveer 24 minuten nodig heeft heeft om van 10 naar 70 procent te gaan. Dat betekent dat opladen met de BYD bijna vijf keer zo snel gaat!

Ook op andere punten opvallend

De Seal 07 heeft volgens BYD een rijbereik van 705 kilometer volgens de CLTC-meetmethode. Omgerekend naar de strengere WLTP-norm zou dat neerkomen op grofweg 550 kilometer.

Daarnaast krijgt de sedan een uitgebreid pakket aan technologie, waaronder een geavanceerd rijhulpsysteem met lidar dat de fabrikant God’s Eye noemt. Ook de ophanging is bijzonder, omdat camera’s continu het wegdek scannen en de vering automatisch aanpassen om de auto stabiel te houden.

Veel goedkoper dan Tesla

Misschien nog wel opvallender dan de techniek is de prijs. In China kost de BYD Seal 07 slechts 21.400 euro. De Tesla Model 3 komt daar omgerekend uit op 29.600 euro.

Dat betekent dat de nieuwe BYD ruim 8000 euro goedkoper is, terwijl hij aanzienlijk sneller kan opladen. Misschien klinkt dit nog als een ver-van-mijn-bed-show, omdat de auto voorlopig alleen in China wordt aangeboden. Toch lijkt het vooral een kwestie van tijd voordat deze technologie ook onze kant op komt. BYD wil zijn nieuwe snellaadtechnologie namelijk naar meer markten brengen, waaronder Europa, waar de concurrentie in het elektrische segment alleen maar verder lijkt toe te nemen.