Review BYD Seal 6: plug-in hybride stationwagon met EV-problemen

Tests

De BYD Seal 6 DM-i Touring is een plug-in hybride stationwagon met een gigantische actieradius van 1350 kilometer en een bescheiden prijs van 38.990 euro. Wat doet-ie goed en wat kan (veel) beter?

Wat is opvallend aan de BYD Seal 6?

Als je een plug-in hybride gaat kopen, gebeurt het zelden dat je kunt kiezen uit verschillende batterijen. Het Boost-basismodel van de Seal 6 heeft een klein accupakket van 10 kWh en een EV-range van 50 kilometer. De duurdere Comfort-uitvoering beschikt over 19 kWh, goed voor 100 emissievrije kilometers.

Andere redenen om te upgraden van de Boost naar de Comfort, zijn het hogere systeemvermogen (183 versus 212 pk), de mogelijkheid om te snelladen (met 26 kW) en de extra luxe (panoramadak, stoel- en stuurverwarming, 360-gradencamera). De Comfort heeft ook een groter touchscreen (12,8 versus 15,6 inch) en dat scherm zit vast op het dashboard – anders dan bij andere BYD-modellen draait het niet.

Wat ook opvallend is, is het design. De ontwerpers vonden inspiratie bij de oceaan: we zien een carrosserie met golvende lijnen en een rode led-strip op de achterkant die eindigt in druppels. Maar wat gebeurt er in de voorbumper, onder de koplampen? Dat zijn flippers van een zeehond … Toch kijken we naar een keurig ogende stationwagon die er maar iets ‘Chinezer’ uitziet dan de nieuwe Volkswagen Passat.

Met een inhoud van 500 tot 1535 liter, kan de Seal 6 DM-i Touring qua bagageruimte niet opboksen tegen de Passat PHEV (510 tot 1770 l). Dat nemen we hem niet kwalijk, want de Volkswagen verslaat met zijn ruime kofferbak ook plug-in hybrides uit het hogere segment. Zoals de BMW 5-serie Touring en de Mercedes E-klasse Estate (zie onderstaand artikel).

Op het gebied van gebruiksgemak heeft BYD overal aan gedacht: de kofferbak heeft haakjes voor tassen, bevestigingspunten voor bagagenetten en hendels waarmee je de rugleuning vloert. Er zit zelfs een haakje in de rand van de achterklep – alleen te gebruiken als de klep open staat. Handig om je jas aan op te hangen zodra je het warm krijgt van het inladen van je vakantiebagage?

Wat is goed aan de BYD Seal 6 DM-i Touring?

De BYD Seal 6 DM-i Touring rijdt verrassend vertrouwd. De besturing is voorspelbaar en direct genoeg; wel licht, maar niet vaag. Het onderstel weet prima raad met klinkerwegen en putdeksels, maar lijkt soms verrast te worden door het extra gewicht van zijn eigen accupakket. Wanneer je vlot over een verkeersdrempel dendert, bijvoorbeeld.

De plug-in hybride aandrijflijn doet zijn werk soepel. Dat is logisch, want een potige elektromotor met 197 pk en 300 Nm verzorgt veelal de aandrijving. Hij wordt gevoed door de batterij of door de benzinemotor die dienstdoet als generator. Deze 1,5-liter viercilinder met 97 pk en 122 Nm is gekozen voor zijn zuinigheid, maar kan - als het moet - ook de wielen aandrijven.

De wisselwerking tussen deze motoren verloopt schokvrij, maar niet altijd muisstil. Zodra de benzinemotor aanspringt hoor je hem brommen. Maar alleen bij lage snelheden – op de snelweg klinken de hybridestand en de EV-modus hetzelfde.

Wat kan beter aan de Seal 6 PHEV?

BYD beschouwt de Seal 6 als een EV die dankzij de toevoeging van een benzinemotor is genezen van zijn actieradiusprobleem. De WLTP-actieradius bedraagt een indrukwekkende 1350 kilometer. Maar er steekt wel een ander typisch EV-nadeel de kop op: doordat het accupakket onder de vloer ligt, zitten passagiers op de achterbank met opgetrokken knieën. De bekleding van de zitting zal nooit slijten, want onze bovenbenen zweven erboven.



Over het zitcomfort gesproken: de passagiersstoel kan niet omhoog of omlaag. Ook niet in de duurste uitvoering. Het schuifje van de elektrische bediening gaat alleen naar voren en achteren. Met als gevolg dat je als bijrijder moeilijk de ideale zitpositie kunt vinden – wij zitten gevoelsmatig te hoog.

Niet alle prestaties zijn indrukwekkend. Zo kan het basismodel met de kleine batterij niet snelladen en zelfs gewoon opladen gaat met een slakkengang (3,3 kW). Het trekgewicht is ook niet om over naar huis te schrijven: slechts 750 kg, ongeacht de aandrijflijn.

Wat moet je weten over de prijs van de BYD Seal 6?

De Seal 6 DM-i is leverbaar als sedan en als stationwagon. Welke uitvoering je ook kiest, de Touring is altijd 1000 euro duurder. Je kunt het ook andersom zien: de sedan is 1000 euro goedkoper dan de Touring-bedragen die we hieronder vermelden.

Het prijsverschil tussen de Boost (38.990 euro) en de Comfort (44.990 euro) bedraagt 6000 euro. Zoals je bij vraag één kunt lezen, krijg je zowel meer luxe als een grotere batterij met meer EV-range. Dan is er ook nog de Comfort Lite-uitvoering van 43.490 euro. Die heeft onze voorkeur, want je bespaart 1500 euro en het enige wat je inlevert is wat schermoppervlak. De Comfort Lite heeft namelijk het kleinere touchscreen van de Boost. That’s it.

De Volkswagen Passat eHybrid begint bij 43.990 euro, maar voor een vergelijkbaar luxeniveau moet je eigenlijk upgraden naar een versie van 46.990 of zelfs 50.990 euro. Kortom: iets duurder, maar niet veel duurder. De Passat PHEV heeft een trekgewicht van 1800 kilo.

Wat vind ikzelf van deze plug-in hybride stationwagon?

De BYD Seal 6 DM-i Touring is een elektrische auto met een verbrandingsmotor die af te toe bijspringt voor meer stroom of kracht. Dat zorgt voor een soepele, comfortabele en volwassen rijervaring. De luxe uitrusting en de praktische kofferbak zijn ook goede redenen om voor de Seal 6 Touring te kiezen.

Maar er zijn ook EV-achtige nadelen: passagiers op de achterbank zitten niet lekker vanwege de ondiepe voetenbakken en caravanbezitters hebben weinig aan een trekgewicht van 750 kilo. En dan het opladen: de goedkope Boost laadt met slechts 3,3 kW en snelladen met de Comfort piekt al bij 26 kW - matige waardes, zelfs voor een PHEV.

En dan de prijs: wanneer jouw budget een Comfort-uitvoering van 44.990 euro toelaat, is het wel heel aanlokkelijk om voor iets meer geld een Volkswagen Passat te kopen. Die plug-in hybride stationwagon doet nog meer dingen goed.