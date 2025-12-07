TEST: plug-in hybride BYD Seal 6 Touring kampt met typische EV-problemen

Tests

BYD prijst de Seal 6 DM-i aan als een EV die dankzij de toevoeging van een benzinemotor is genezen van zijn actieradius­probleem. Het rijbereik bedraagt een indrukwekkende 1350 kilometer. Maar er steken ook typische EV-euvels de kop op.

De Seal 6 DM-i is een van de weinige plug-in hybrides waarbij je kunt kiezen uit verschillende batterijen. Het Boost-basismodel heeft een klein accupakket van 10 kWh en een EV-range van 50 kilometer. De duurdere Comfort-uitvoering waarin wij rijden beschikt over 19 kWh, goed voor 100 emissievrije kilometers.

Andere redenen om te upgraden van de Boost naar de Comfort, zijn het hogere systeemvermogen (212 in plaats van 183 pk), de mogelijkheid om te snelladen (met 26 kW) en de extra luxe (panoramadak, stoel- en stuurverwarming, 360-gradencamera). De Comfort heeft ook een groter touchscreen (15,6 in plaats van 12,8 inch) en dat scherm zit vast op het dashboard – anders dan bij andere BYD-modellen draait het niet.

Flippers van een zeehond

De ontwerpers vonden inspiratie bij de oceaan: we zien een carrosserie met golvende lijnen en een rode led-strip op de achterkant die eindigt in druppels. Maar wat gebeurt er in de voorbumper, onder de koplampen? Dat zijn flippers van een zeehond …

Bagageruimte: goed maar niet geweldig

Toch kijken we naar een keurig ogende stationwagon die er maar iets ‘Chinezer’ uitziet dan de nieuwe Volkswagen Passat. Met een inhoud van 500 tot 1535 liter, kan de Seal 6 DM-i Touring qua bagageruimte niet opboksen tegen de Passat Variant PHEV (510 tot 1770 l). Dat nemen we hem niet kwalijk, want de Volkswagen verslaat met zijn ruime kofferbak ook plug-in hybrides uit het hogere segment (zie onderstaande test).

Op het gebied van gebruiksgemak heeft BYD overal aan gedacht: de kofferbak heeft haakjes voor tassen, bevestigingspunten voor bagagenetten en hendels waarmee je de rugleuning vloert. De hoedenplank past onder de laadvloer en er zit zelfs een haakje in de rand van de achterklep – alleen te gebruiken als de klep openstaat. Handig om je jas aan op te hangen zodra je het warm krijgt van het in- of uitladen?

Seal 6 rijdt verrassend vertrouwd

De besturing is voorspelbaar en direct genoeg; wel licht, maar niet vaag. Het onderstel weet prima raad met klinkerwegen en putdeksels, maar lijkt soms verrast te worden door het extra gewicht van zijn eigen accupakket. Wanneer je vlot over een verkeersdrempel dendert, bijvoorbeeld.

De plug-in hybride aandrijflijn doet zijn werk soepel. Dat is logisch, want een potige elektromotor met 197 pk en 300 Nm verzorgt veelal de aandrijving. Hij wordt gevoed door de batterij of door de benzinemotor die voornamelijk dienstdoet als generator. Deze 1,5-liter viercilinder met 97 pk en 122 Nm is gekozen voor zijn zuinigheid, maar kan ook de wielen aandrijven.

De wisselwerking tussen deze motoren verloopt schokvrij, maar niet altijd muisstil. Zodra de benzinemotor aanspringt bij lage snelheden, hoor je hem brommen. Op de snelweg klinken de hybridestand en de EV-modus hetzelfde.

Voor- en nadelen van EV’s

De batterij en de 65-litertank helpen de Seal 6 aan een rijbereik van 1350 kilometer, dus van actieradiusstress is geen sprake. Maar er steken wel andere EV-nadelen de kop op: doordat het accupakket onder de vloer ligt, zitten passagiers op de achterbank met opgetrokken knieën. De kunstleren bekleding van de zitting zal nooit slijten, want onze bovenbenen zweven erboven.

Bovendien kan het basismodel met de kleine batterij niet snelladen en zelfs gewoon opladen gaat met een slakkengang (3,3 kW). Het trekgewicht is - net als bij veel EV’s - niet om over naar huis te schrijven: slechts 750 kg.

Sedan of stationwagon

De Seal 6 DM-i is leverbaar als sedan en stationwagon. Het prijsverschil tussen de Boost (38.990 euro) en de Comfort (44.990 euro) bedraagt 6000 euro. Dat is een fors bedrag, maar zoals gezegd krijg je naast meer luxe ook een grotere batterij met extra EV-range.

Dan is er ook nog de Comfort Lite-uitvoering van 43.490 euro. Die heeft onze voorkeur, want je bespaart 1500 euro en het enige wat je inlevert is wat schermoppervlak. De Comfort Lite heeft namelijk het kleinere touchscreen van de Boost. Als je liever de sedan hebt, kun je 1000 euro van deze bedragen afhalen.

De Volkswagen Passat eHybrid begint bij 43.990 euro, maar voor een vergelijkbaar luxeniveau moet je eigenlijk upgraden naar een uitvoering van 46.990 of zelfs 50.990 euro. Kortom: iets duurder, maar niet veel duurder. En behalve een grotere kofferbak, heeft de Passat ook een serieus trekgewicht van 1800 kg.

Conclusie

De BYD Seal 6 DM-i Touring is een EV met een verbrandingsmotor die bijspringt voor meer stroom of kracht. Dat zorgt voor een soepele, comfortabele en volwassen rij­ervaring. De luxe uitrusting en de praktische kofferbak zijn ook goede redenen om voor de BYD te kiezen. Maar er zijn ook EV-achtige nadelen: passagiers op de achterbank zitten niet lekker en caravanbezitters hebben weinig aan een trekgewicht van 750 kilo.