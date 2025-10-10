Zo maakt BYD het minder griezelig om een tweedehands EV te kopen

Nieuws

Als je een tweedehands EV gaat kopen, is het lang niet altijd bekend hoe gezond de (peperdure) batterij is. BYD steekt zijn hand in het vuur met een gegarandeerde State of Health-score.

Autoliefhebbers die Marktplaats.nl dagelijks afspeuren voor hun nieuwe tweedehands EV, zien steeds vaker advertenties waarbij de gezondheidsscore van de batterij wordt vermeld. Zoals 96, 91 of 87 procent. Dat is de resterende batterijcapaciteit, gecheckt door een batterijtest van derde partijen zoals Bosch of Aviloo. Zo’n score geeft je enige zekerheid over de status van het accupakket.

BYD garandeert gezonde batterij

BYD gaat vanaf oktober 2025 nog een stapje verder, door te garanderen dat elke tweedehands auto die via Certified Pre-Owned wordt verkocht een State of Health-score van minimaal 90 behaalt.

De Chinese EV-gigant maakt gebruik van een nieuw algoritme voor batterijgezondheid, dat voertuiggegevens analyseert om de staat van de batterij te beoordelen. Dit biedt inzicht in de batterijcapaciteit en gebruikspatronen, en vertaalt deze data naar een score voor capaciteit en algehele gezondheid.

Zwicht je voor een tweedehands BYD, dan krijg je verder minimaal één jaar of 20.000 km algehele garantie, de resterende fabrieksgarantie op de batterij (8 jaar/200.000 km) en twee jaar pechhulp in Europa en twee jaar dataverbinding zodat de auto het internet kan gebruiken voor zijn apps en functies.

Handig als eerste BYD's uit de lease komen

De tweedehands BYD’s die het label Certified Pre-Owned verdienen, komen deze maand op de website te staan. Tot die tijd kun je op Marktplaats.nl kijken voor een tweedehands elektrische BYD. Het merk is nog maar een paar jaar in Nederland, dus de oudste occasion komt uit 2022 en heeft 60.000 kilometer gelopen.

Gaandeweg zal de gegarandeerde State of Health-score zijn nut meer gaan bewijzen. Bijvoorbeeld bij een vijf jaar oude leaseauto met 100.000 kilometer op de teller. De batterij van een Kia EV4 zou dan nog voor 95 procent gezond moeten zijn, kijk maar: