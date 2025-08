Je hoeft de batterij van de Kia EV4 (2025) geen moment te sparen

Nieuws

De batterij van de nieuwe Kia EV4 kan blijkbaar tegen een stootje. Na 120.000 kilometer intensief gebruik was het accupakket van Kia's testauto nog voor 95 procent gezond.

De batterij van een elektrische auto slijt door gebruik, dat hoort erbij. Maar hoeveel capaciteit je moet inleveren, verschilt per bestuurder en per model. Die onzekerheid maakt het griezelig. Kia heeft de nieuwe EV4 het vuur aan de schenen gelegd en presenteert opbeurende cijfers.

Duurtest van 120.000 kilometer

De duurtest van de Kia EV4 bedroeg 110.000 kilometer op Europese wegen en een 10.000 kilometer lange en extra zware test op de Nürburgring. Tussen de ronden op het circuit werd de batterij gevuld met snelladers, wat de levensduur van een accupakket over het algemeen niet ten goede komt.

Kia: 95 procent, Tesla: 90 procent

Na in totaal 120.000 kilometer te hebben afgelegd, bedroeg de State of Health (SoH) van de batterij nog 95 procent. Dat beschouwen wij als goed nieuws, want de Tesla Model 3 en Model Y hebben na 120.000 kilometer nog pak ‘m beet 90 procent van hun oorspronkelijke capaciteit over.

Dit is de laatste week van de Auto Review abo-actie! Sluit nu af!

Pak deze korting en maak jezelf 100% blij

Batterij niet op 100% laten staan

Aangezien de testexemplaren van de EV4 zoveel kilometers aflegden in aanloop naar de lancering van het model in de herfst van 2025, is één zwaktepunt mogelijk niet getest: de batterij langdurig op 100 procent laten staan. Daar houden EV’s namelijk niet van. In het onderstaande artikel lees je hier meer over.