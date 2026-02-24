Kia EV4 verliest helft (!) van actieradius tijdens wintertest - toch viert Kia feest

Nieuws

De Kia EV4 heeft een Finse wintertest gewonnen. Maar als je de rapportcijfers ziet, schik je je een hoedje: het energieverbruik bedroeg 32,9 kWh/100 km en de batterij was al na 261 kilometer leeg.

De wintertest van Tekniikan Maailma 2026 in Finland is een bikkelharde strijd. Het testwerk wordt uitgevoerd bij temperaturen tussen -29 °C en -37 °C en dat vraagt het maximale van de tien testauto’s.

De Kia EV4 met de grote batterij van 81,4 kWh behaalde een winteractieradius van 261 kilometer. Dat is 323 (!) kilometer minder dan de officiële WLTP-actieradius van 584 kilometer. Toch gaan bij Kia de vlaggen uit en de feestmutsen op, want de EV4 kwam toch maar mooi het dichtst in de buurt van zijn officiële rijbereik.

Met andere woorden: de andere testauto’s (zoals de Mazda 6e en de Mercedes CLA) hadden nog meer moeite met de extreme kou.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

Kia EV4 blijft snelladen met 128 kW

Er is nog een reden waarom ze bij Kia de champagneflessen laten knallen: de EV4 behaalde tijdens de extreme kou gewoon zijn maximale laadsnelheid van 128 kW. Dankzij de batterijverwarming duurde snelladen bij pak ‘m beet -30 °C niet langer dan op een prachtige lentedag: 20 tot 80 procent in 30 minuten.

Nou maakt Kia het zichzelf wel makkelijk door de EV4 zo’n relatief laag laadvermogen van 128 kW te geven. De Mercedes CLA piekt bij 340 kW! Dat is onder alle weersomstandigheden een uitdaging.

Interieur van -15 naar +20 in 10,5 minuten

Niet alleen de batterij zat er warmpjes bij, de inzittenden ook. De Finse testers beloonden de verwarmingsprestaties van Kia EV4 met het maximale aantal punten. Tijdens stadsritten werd het interieur in 10,5 minuten opgewarmd van -15 °C naar 20 °C, en bij snelwegsnelheden in 40,5 minuten van -33 °C naar 20 °C.

Eerder schreven we al dat batterij van de Kia EV4 tegen een stootje kan. Na 120.000 kilometer intensief gebruik was het accupakket van Kia's testauto nog voor 95 procent gezond (zie onderstaand artikel).