Prijsvergelijking: Kia EV4 duurder dan vergelijkbare Volkswagen ID.3

Nieuws

De Kia EV4 heeft als 41.195 euro kostende hatchback een indrukwekkende actieradius van 625 kilometer. Welk automerk heeft hier een passend antwoord op?

Kia EV4

Van een batterij van ruim 80 kWh kijken we niet meer op of om; elektrische SUV’s liggen er vol mee. Maar voor een betaalbare hatchback uit het C-segment is dat een lel van een accupakket. De Kia EV4 is leverbaar met 58,3 of 81,4 kWh en de grootste batterij geeft je een officieel rijbereik van 625 kilometer.

Dan hebben we het over een 41.195 euro kostende auto met de belangrijkste basics standaard aan boord: adaptieve cruise control, stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera. Snelle beslissers kunnen zonder meerprijs uit zes lakkleuren kiezen, waaronder rood en blauw.

Kia EV4

(81,4 kWh, 625 km, 204 pk)

Air-uitvoering: 41.195 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Lakkleur naar keuze: standaard

Totaalprijs: 41.195 euro

Goedkoper: Volkswagen ID.3

Wie op zoek is naar een koopje, loopt meestal de Volkswagen-dealer voorbij. Maar als je oren hebt naar een elektrische hatchback met een groot rijbereik, dan kun je de glazen voordeur van het dealerpand maar beter snel binnenwandelen. Een Volkswagen ID.3 met de grootste batterij is namelijk goedkoper dan een vergelijkbare Kia EV4. Een andere kleur kost hooguit 390 euro.

Volkswagen ID.3

(79 kWh, 566 km, 204 pk)

Pro S Limited Edition: 39.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Lakkleur naar keuze: 390 euro

Totaalprijs: 40.380 euro

Goedkoper: Renault Megane E-Tech Electric

Toen de elektrische Renault Megane in 2022 op de markt kwam, kon je kiezen uit een kleine (40 kWh) en een grote batterij (60 kWh). Drie jaar later is de kleine batterij uit de prijslijst verdwenen en is 60 kWh eigenlijk maar gewoontjes. Het optiepakket met achteruitrijcamera en stoelverwarming is in de aanbieding: 450 euro in plaats van 1500 euro. Tja, de prijs is prima, maar de range valt tegen.

Renault Megane E-Tech Electric

(60 kWh, 468 km, 220 pk)

Techno-uitvoering: 37.990 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Stoelverwarming en achteruitrijcamera: 450 euro

Lakkleur naar keuze: 800 euro

Totaalprijs: 39.240 euro

Goedkoper: Smart #1

Wat zijn er eigenlijk weinig elektrische hatchbacks. De Smart #1 voldoet aan het signalement en hij is onlangs flink in prijs verlaagd. De batterijsituatie lijkt op die van Renault, wat wil zeggen dat de grootste batterij niet enorm is (66 kWh). En dus haalt de Kia EV4-rijder zijn neus op voor de actieradius (420 km). De range mag dan tegenvallen, de Smart #1 is wel de sterkste (272 pk) van dit kwartet.

Smart #1

(66 kWh, 420 km, 272 pk)