Dit is de goedkoopste manier om in de gloednieuwe Kia EV4 te rijden

Als je de Kia EV4 nu bestelt, moet je minimaal 37.695 euro neerleggen. Gelukkig is er ook een manier waarop je voor een paar honderd euro per maand in de hatchback kunt rijden. Via onze private lease vergelijker heb je de EV4 al vanaf 519 euro per maand!

Daarbovenop rijd je voor die prijs ook all-in. Dat wilt zeggen dat je vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering en onderhoud. De enige extra kosten waar je zelf rekening mee moet houden, zijn die voor brandstof of stroom. Met private lease wordt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder.

De Kia EV4 staat voor een prijs van minimaal 519 euro in de vergelijker. Dit is een scherpe prijs, zeker als je je bedenkt dat de Kia EV4 - anders dan enkele concurrenten - genoeg ruimte biedt voor het hele gezin. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de EV4, en heeft de Kia ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder.

Over de Kia EV4

Specificaties

Uitvoering 58,3 kWh 81,4 kWh Vermogen 204 pk 204 pk Koppel 283 Nm 283 Nm 0-100 sprint 7,4 s (19 inch: 7,5 s) 7,7 s (19 inch: 7,8 s) Accucapaciteit 58,3 kWh 81,4 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,0 kWh/100 km (19 inch: 15,9 kWh/100 km) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 15,8 kWh/100 km) WLTP-actieradius 435 km (19 inch: 405 km) 625 km (19 inch: 595 km) Laadvermogen 11 kW 11 kW Laadtijd (0%-100%) 6 u 8,5 u Snellaadvermogen 100 kW 120 kW Snellaadtijd (10%-80%) 29 min 31 min

Pluspunten

+ Ruim, volwaardige gezinsauto

+ Slimme features

+ Grootste range in Kia-gamma (625 km)

Minpunten

- Technische specificaties niet baanbrekend

- Fastback nog niet beschikbaar

- Versie met grotere batterij stuk prijziger

Kia EV4 Air

De Kia EV4 is te bestellen in zes uitvoeringen: Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line Business, GT-Line en GT-PlusLine. Als Air zit de hatchback al ruim in zijn spullen, met onder andere standaard:

Adaptieve cruise control

Climate control met 2 zones

17 inch lichmetalen velgen

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

12,3 inch digitaal instrumentarium

12,3 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Kia EV4 private lease

De Kia EV4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 519,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV4 private lease prijzen.

De Kia EV4 is een ruime en daarmee zeer geschikte EV voor het hele gezin. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.