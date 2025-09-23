Elektrische Kia EV4 krijgt gezelschap van stoere Kia K4 (2026) op benzine

Nieuws

Het is officieel: de Kia K4 met benzinemotor komt naar Europa. De spannend gelijnde opvolger van de Kia Ceed werd in april al onthuld voor de Amerikaanse markt.

De huidige Kia Ceed stamt alweer uit 2018. Voor autobegrippen is dat stokoud. Zijn opvolger staat klaar en heet Kia K4. Niet te verwarren met de elektrische EV4 die ook pas onthuld is en in hetzelfde segment valt.

Kia K4 komt voorjaar 2026

De Kia EV4 is elektrisch, de Kia K4 is dat niet. Hij is in Nederland vanaf het voorjaar 2026 leverbaar als mild hybrid en later volgt een volwaardige hybride. Dat maakt het een belangrijke concurrent voor de mild hybride Volkswagen Golf en de Toyota Corolla Hybrid.

De K4 MHEV krijgt een 115 pk sterke turbomotor van 1,0 liter en een handgeschakelde zesbak óf een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De volwaardige hybride die in eind 2016 verschijnt, zal standaard een automaat hebben.



Kleinere kofferbak dan de Golf

Kia zegt nog niets over de sprinttijden, het verbruik of andere prestaties, maar verklapt wel de inhoud van de kofferbak: 328 tot 1107 liter. Je hebt meer bagageruimte in de eerdergenoemde Volkswagen Golf (381 tot 1237 liter).

Het lijkt erop dat Kia het comfort van de passagiers op de achterbank voorrang heeft, want de Koreanen pochen met ‘toonaangevende beenruimte en hoofdruimte’. Daar gaan we toetsen tijdens de eerste rijtest.

K4 stoerder dan EV4

Het stoere design van de K4 vinden we een stuk beter te hachelen dan dat van de elektrische EV4. Wie een hatchback in het C-segment zoekt en beide modellen naast elkaar ziet staan bij de Kia-dealer, is vast geneigd om nog één keer voor benzine te kiezen …

De dashboards lijken op elkaar, met één opvallend verschil: de automaat van de K4 heeft een knoeperd van een keuzehendel. De EV4 heeft een handzaam hendeltje aan de stuurkolom.