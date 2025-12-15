TEST Kia EV4: EV in de Golf-klasse - niet alleen de actieradius is top

Tests

Kia grossiert in bestsellers en als het aan de Koreanen ligt, komt daar nog één bij: de EV4. Hij moet het segment van de elektrische hatchbacks opschudden met standaard 204 pk en een actieradius tot 625 kilometer. Kan de Europese concurrentie wel inpakken?

Ooit noemden we het C-segment ook wel de Golf-klasse. Dan hadden we het over compacte hatchbacks, waarvoor de Volkswagen Golf jarenlang als maatstaf gold. Met de komst van SUV’s en EV’s, werd de Golf steeds verder naar de ­achtergrond geduwd en op veel markten speelt-ie inmiddels een bescheiden rol. Desondanks is het traditionele C-segment nog altijd populair onder - met name - Europese autoconsumenten. Als je SUV’s buiten beschouwing laat, is het zelfs de meest ­verkochte klasse van ons continent.

EV-aandeel naar 60 procent

Afgelopen jaar was nog slechts 19 procent van de auto’s in de traditionele Golf-klasse elektrisch, maar Kia verwacht dat dit aandeel de komende jaren naar liefst 60 procent gaat stijgen. En dat niet alleen, de Koreaanse fabrikant verwacht dat het C-segment als geheel ook een flinke groei gaat doormaken. En dan kun je maar beter op de zaken voorbereid zijn. Vandaar dat Kia de elektrische EV4 heeft ontwikkeld.

Maar liefhebbers van verbrandingsmotoren worden niet vergeten. Die kunnen in 2026 opteren voor de Kia K4, die de huidige Ceed moet opvolgen.

Kia EV4 vreet banden

Omdat de compacte hatchback vooral geliefd is onder Europeanen, is de Kia EV4 in Europa ontworpen en ontwikkeld. En dat niet alleen, hij wordt als eerste elektrische Kia ook in Europa gebouwd. In Slowakije, om precies te zijn.

Als een fabrikant wil dat een auto bij ons aanslaat, ontkomt-ie er niet aan om het weggedrag fijn te slijpen op de Nordschleife, het heftigste deel van de Nürburg­ring. En dus togen de onderstel­specialisten regelmatig naar ‘De Groene Hel’ en reden ze 10.000 kilometer aan circuitrondjes met de EV4, waarbij ze er 35 sets banden doorheen joegen.

Eerder comfortabel dan sportief

De opgedane ervaringen werden gebruikt om nieuwe bussen voor de aluminium draagarmen te ontwikkelen en de ­frequentiegevoelige hydraulische schokdempers aan te passen. Een van de doelen daarbij was om de auto strakker en communicatiever te laten rijden.

Dat hadden ze ons beter niet kunnen vertellen, want juist in dit opzicht weet de EV4 niet te overtuigen. De neus voelt licht aan, terwijl de besturing bij lage snelheden juist erg z’n best lijkt te doen om wat extra weerstand te bieden. In bochten is het stuurgevoel juist wat wollig. Op zich past dat wel bij het onderstel, dat onder alle omstandigheden veel comfortabeler dan sportief is.

Begrijp ons niet verkeerd: de EV4 rijdt fijn, en normaliter mis je het gebrek aan scherpte niet, maar verwacht geen speelsheid à la Ford Focus of Cupra Born. De sportieve Michelin Primacy-banden om de 19-inch wielen van onze test-EV4 ten spijt.

Actieradius tot 625 kilometer

Behalve het onderstel, levert ook de afwezigheid van rijgeluiden een positieve bijdrage aan het comfort. Onze testauto is voorzien van extra isolerend glas en dat resulteert onder de meeste omstandigheden in een rustgevende stilte. Windgeruis hoor je zelden, en een licht bandengeroffel is alleen op grof asfalt of klinkerwegen hoorbaar.

Helaas is het niet allemaal koek en ei op comfortgebied. Wie korter is dan 1,80 meter, krijgt te maken met een iets te opdringerige voetensteun, terwijl langere bestuurders weer zullen vinden dat de stoelzitting aan de korte kant is.

Daar staat veel positiefs tegenover. De EV4 Standard Range heeft een accupakket van 58,3 kWh, goed voor een actieradius tot 435 kilometer. Met de Kia EV4 Long Range (81,4 kWh) kom je zelfs tot 625 kilometer ver. Dat maakt de EV4 direct tot de topper in het hatchbacksegment.

Kia EV4 met standaard 204 pk

En of je nu voor de kleine of de grote accu gaat, deze Kia is altijd gezegend met een vermogen van 204 pk en een koppel van 283 Nm. Daarmee zoef je in 7,4 tot 7,8 seconden naar de 100 km/h, waarbij de versie met de kleinste accu en kleinste wielen (17 inch) de vlotste is. En ondanks het lagere snellaadvermogen van de Standard Range (100 vs. 120 kW), is-ie ook de winnaar aan de DC-laadpaal. Al zal geen Long-Range-rijder wakker liggen van 31 in plaats van 29 minuten laadtijd.

Riante beenruimte

Andere sterke punten van de 4,43 meter lange Kia EV4 zijn z’n interieurruimte en ergonomie. Vooral de beenruimte achterin is riant, al is het voor bankzitters met overactieve jubeltenen wel fijn als de voorste inzittenden hun stoel niet in de laagste stand zetten. Daarnaast nemen volwassenen op de achterbank noodgedwongen de Kabouter Spillebeen-positie in. Met de beentjes in de lucht dus - een bekend fenomeen bij EV’s.

Grootste kofferbak van z'n klasse

Met zijn bagageruimte (435 l) behoort de Kia EV4 samen met de elektrische Renault Megane tot de toppers van de markt. De Volkswagen ID.3 en Opel Astra blijven steken op 385 respectievelijk 352 liter. Een frunk zoek je bij de EV4 helaas tevergeefs. De - ‘s winters vaak vuile - laadkabel moet je dus altijd ergens opbergen waar je ’m eigenlijk niet wilt hebben; óf bij de bagage, óf onder de kofferbakbodem.

Overijverige spraakassistent

Ergonomisch heeft de EV4 een streepje voor op een aantal merkgenoten. Voor de geluidsinstallatie en de klimaatregeling zijn aparte fysieke knoppen aanwezig en dus hoef je geen wisseltrucs met het knoppenpaneel te doen. Overigens kun je veel zaken ook via stemcommando’s bedienen.

Soms is de spraakassistent een tikje té ijverig; tijdens de testrit annuleerde ze onbedoeld de ingegeven route - zonder eerst om een bevestiging te vragen. Ook bij deze elektrische Kia kun je naar hartenlust remenergie terugwinnen door met de flippers aan het stuur te spelen en one pedal driving is eveneens mogelijk.

Niet alleen een hatchback

Tot dusver hadden we het steeds over de Kia EV4 hatchback, maar eigenlijk is het de helft van een twee-eiige tweeling met de EV4 fastback, een nogal eh ... apart ogende sedan (zie foto's hieronder).

Hoewel de EV4 een stuk lager is dan z’n SUV-broers, is-ie duidelijk een kind van Kia’s huidige ontwerpstijl. Vooral de hoekige lijnen en de merktypische lampunits zijn heel herkenbaar. Wel moeten we nogal wennen aan het bijzonder korte neusje. Aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat er meer ruimte overblijft voor de passagiers en de bagage. Een ander opvallend detail vinden we aan de achterkant: daar loopt een zwarte ‘bies’ vanaf de C-stijlen over het dak.

Voorbeeld voor Duitsers

Binnenin dragen het dashboardontwerp en de ‘zwevende’ tunnelconsole bij aan het ruimtelijke gevoel. Van het stofje op het dashboard en de veelvuldig toegepaste zachte materialen, ook op de achterdeuren, kunnen sommige Duitse ­concurrenten nog wat leren.

Vanaf 37.695 euro

Als je 37.695 euro naar de Kia-dealer overmaakt, geeft-ie je zonder morren een EV4 hatchback mee, uitgevoerd als Air en voorzien van de 58,3 kWh-accu. Stuur- en stoelverwarming zijn standaard, evenals adaptieve cruisecontrol. Direct daarboven komt de iets luxere Plus-uitvoering van 39.495 euro, maar die is pas in juni 2026 leverbaar.

De Plus Advanced van 41.695 euro kun je wel meteen aanschaffen. Hij verwent z’n berijder met kunstleren bekleding, 19-inch lichtmetalen wielen, een panoramadak en een audiosysteem van Harman & Kardon.

Wil je een EV4 hatchback waarmee je – in elk geval in theorie – in één ruk van Utrecht naar Parijs kunt kachelen? Voor 41.195 euro bestelt de dealer graag de EV4 hatchback Air met de grote batterij voor je. Als extra uitvoeringen kent de Long Range nog drie luxere versies, met de GT Plus-Line als ­topper (49.495 euro). Die biedt alles wat het moderne autohart begeert, inclusief relaxstoelen, een 360-gradencamera en een head-up display.

Conclusie

Omdat de Kia EV4 geen SUV is, scoort-ie bij mij meteen extra punten. Wel is het jammer dat-ie z’n lage bouw niet onderstreept met een iets scherper weggedrag. Daar staan veel pluspunten tegenover: made in Europe, prima prestaties, veel ruimte en comfort en een basisuitrusting inclusief stuur- en stoelverwarming. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de actieradius.