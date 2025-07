Tweedehands EV met veel kilometers kan nog jaren mee (als je dit dubbelcheckt)

Nieuws

Er komen steeds meer tweedehands elektrische auto’s op de markt. Wat zegt de kilometerstand eigenlijk over de kwaliteit van een elektrische auto?

Kilometerstand en de staat van een auto

Wie een tweedehandsauto koopt, is geneigd naar de kilometerstand te kijken. Dat is helemaal zo gek niet, want de kilometerstand geeft een redelijk gemiddeld beeld van de mogelijke slijtage. Wel is het zo dat de manier waarop de auto de kilometers heeft afgelegd, hoe ermee is omgegaan en hoe goed het onderhoud is geweest een belangrijke rol spelen bij de kwaliteit van een occasion.

Een elektrische auto gaat langer mee

Over het algemeen geldt dat een elektrische auto (veel) langer kan meegaan dan een benzineauto. Een elektrische motor is minder gevoelig voor slijtage doordat er veel minder bewegende delen zijn, en doordat er geen benzine in wordt verbrand.

Met name drie onderdelen die bij een benzineauto voor hoge slijtage en problemen zorgen heeft een elektrische auto niet nodig: een versnellingsbak, een koppeling en een distributieriem of -ketting. Vooral laks onderhoud aan die laatste kan tot een hoop ellende en kosten leiden.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Remmen slijten minder, banden juist meer

De remmen van een elektrische auto slijten gemiddeld minder hard doordat de auto vaak afremt op de motor (en daarmee ook stroom opwekt). Dat scheelt remblokken. Dat gaat zelfs zo ver dat je bij een EV moet checken of de remblokken niet over datum zijn.

Door de grote kracht van elektrische aandrijflijn en het hogere gewicht slijten de banden juist sneller. Dat doet pijn als jouw tweedehands EV op 21-inch sloffen staan.

Het accupakket is het meest gevoelig voor slijtage

Een modern accupakket moet gemakkelijk 300.000 kilometer kunnen meegaan, maar het hangt ervan af hoe er met de batterij wordt omgegaan. Door gebruik van een accu neemt de capaciteit automatisch beetje bij beetje af (normale slijtage). Regelmatig snelladen, volledig leegrijden en langdurig op 100 procent staan, zorgen ervoor dat de capaciteit harder dan gemiddeld afneemt.

Accu testen van een tweedehands elektrische auto

Het is dus belangrijk om van een tweedehands elektrische auto de staat (of gezondheid) van de batterij te weten. Deze staat wordt ook State of Health (SoH) genoemd. Sommige merken (Tesla bijvoorbeeld) kiezen ervoor deze SoH zichtbaar te maken in het systeem van de auto.

Je kunt de bruikbare capaciteit ook zelf testen, door de batterij volledig op te laden, de dagteller te resetten en 'm vervolgens bijna helemaal leeg te rijden. Het stroomverbruik vermenigvuldigen met de afgelegde kilometers verklapt hoeveel kWh er tot je beschikking staat.

Het best is het om de accu te laten testen of zelf te testen. Zelf testen kan bijvoorbeeld met een test van Aviloo voor 49 euro. Via Dekra of de ANWB kun je een afspraak maken om de accu te laten testen door een professioneel garagebedrijf. De kosten daarvan bedragen ongeveer 150 euro.

Voor 50 euro kun je nu ook een heel jaar lang Auto Review lezen!

Geef mij die korting nu!



Het bepalen van de SoH wordt steeds vaker ook gedaan door de verkoper. Begin voor een testrit dus altijd met de vraag of de SoH van de accu is vastgesteld.

Conclusie

Minder dan bij een auto op benzine of diesel zegt de kilometerstand van een elektrische auto iets over de algemene kwaliteit en waarde ervan. Meest bepalend voor de kwaliteit en waarde is de status van het accupakket - als de batterij gezond is, kan-ie nog jaren mee. Deze status kun je navragen bij de verkoper, tegen betaling (laten) testen of zelf testen in een uitgebreide proefrit.