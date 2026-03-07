Deze reeks auto's redden BMW ooit van de ondergang

Nieuws

In de jaren zestig was de Neue Klasse een keerpunt in de BMW-geschiedenis. De voorganger van de huidige BMW 3- en 5-serie was zo succesvol dat BMW de term nu opnieuw gebruikt voor zijn nieuwe elektrische modellen, zoals de iX3 en i3.

Eind jaren 50 had BMW een merkwaardig modellenaanbod. In de showroom trof je piepkleine voertuigjes aan, zoals de BMW Isetta, en anderzijds de statige BMW 501, 502 en 503 met zes- en achtcilinder motoren. Meer smaken had het merk niet.

BMW was toen op sterven na dood en stond in 1959 op het punt om door het moederbedrijf van Mercedes te worden ingelijfd. Op een haar na werd dat voorkomen. Dat was te danken aan Herbert Quandt, die zich (tegen het advies van zijn adviseurs in) verzekerde van de helft van de BMW-aandelen.

Dankzij de actie van Quandt kon de BMW 700 (1959) worden ontwikkeld. Het werd een succes, eindelijk bracht-ie weer geld in het laatje. Zo ontstond ruimte voor de Neue Klasse.

BMW pakte de zaken groots aan. In München werd een nieuwe productiehal gebouwd voor de Neue Klasse en er werden ongeveer 3000 nieuwe medewerkers aangenomen.

Een link met Daf

De BMW 1500, een sedan, was het eerste model in de Neue Klasse. Hij werd ontworpen door Wilhelm Hofmeister. De Italiaan Giovanni Michelotti keek af en toe over zijn schouder mee. De Italiaan had de BMW 700 mede ontworpen.

Je autocarrière is pas echt geslaagd als Daf naar je pijpen danst. En dus vertrok Michelotti naar Nederland. Hij tekende onder meer de Daf 44 en 55.

De BMW 1500 kreeg een ingetogen ontwerp, waarmee hij radicaal brak met de conservatieve en barokke stijl van de BMW 501/502/503-serie.

Hofmeister-knik

Wilhelm Hofmeister tekende zichzelf de BMW-canon in met zijn fameuze Hofmeister-knik in de C-stijl. Die heeft alle modegrillen overleefd en is nog steeds op veel BMW’s terug te vinden. De BMW 3200 was het eerste model met Hofmeister-knik.

De BMW 1500 werd aangedreven door een 80 pk sterke 1,5-liter benzinemotor. Die zou tot 1988 dienstdoen in onder meer de 3-serie. Stel je niet te veel voor van de 0-100, die duurde 16 seconden. Wel stond de motor bekend om zijn elasticiteit. De topsnelheid van de BMW 1500 was 150 km/h.

Neue Klasse was aanvankelijk niet de officiële naam van deze modelserie, pas in 1964 begon BMW de term in zijn commercials en advertenties te gebruiken.

De modelbenamingen waren in de jaren zestig nog heerlijk overzichtelijk. Na de 1500 volgden de 1600 en de 1800. De 1600 had een 1,6-liter motor, jij mag raden wat de cilinderinhoud was van de 1800 … De BMW 2000 was het vierde model van de Neue Klasse.

BMW werkte ook aan zijn sportieve imago met de 1800 TI, die meedeed aan verschillende tourwagenkampioenschappen. Gijs van Lennep was een van de coureurs die in deze BMW racete.

Ook op financieel gebied was de Neue Klasse van levensbelang. De boekhouders konden hun geluk niet op; al in 1964 (twee jaar na de introductie van de BMW 1500) was BMW weer een gezond automerk.

In de tien jaar tussen 1960 en 1970 verdrievoudigden de verkopen van BMW.

Totdat het laatste model in 1972 van de band rolde, werden 329.626 exemplaren van alle types en carrosserievarianten van de Neue Klasse gebouwd.

Neue Klasse basis voor imago BMW

De grootste verdienste van de Neue Klasse is dat hij de basis legde voor BMW's imago als fabrikant van sportieve auto’s voor dagelijks gebruik. Die reputatie heeft het merk tot op de dag van vandaag.

De opvolgers van de Neue Klasse-modellen, de 3-serie en 5-serie, zijn nog altijd vaste waarden in de BMW-prijslijst.

Met de Neue Klasse-modellen die vanaf nu verschijnen, wil BMW opnieuw een basis leggen voor de (verre) toekomst. Nu gaat het om klimaatvriendelijkheid: gerecyclede materialen en een circulaire economie spelen een grote rol.