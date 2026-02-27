Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 9 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin EV's vaart maken in het eerste land dat de verbrandingsmotor verbood, maar uit een uitgebreide test blijkt dat er nog steeds levensgevaarlijke banden te koop zijn. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – EV maakt vaart in Ethiopië

Ethiopië zorgde vorig jaar voor opschudding door als eerste land ter wereld de import van auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden. Na een moeizame start lijkt het tij nu gekeerd: elektrische auto’s winnen er razendsnel terrein.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

+ Top – Batterijen slijten niet snel

De vooroordelen over de degradatie van EV-batterijen zijn hardnekkig. Maar uit het grootste Britse onderzoek ooit blijkt dat de batterij van tweedehands elektrische auto's doorgaans nog uitstekend is.

+ Top – EX30 scherper in de markt

De Nederlandse interesse in de Volvo EX30 is flink afgenomen. Vorig jaar halveerde het verkoopaantal al ten opzichte van 2024, en de eerste maand van dit jaar was geen veelbelovend begin. Daarom heeft het merk de EX30 nu op een slimme manier scherper in de markt gezet.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

- Flop – Levensgevaarlijke banden

Onze Duitse collega’s van Auto Zeitung testten tien nieuwe zomerbanden in de populaire maat 235/45 R 18. Alle geteste banden scoren voldoende op droog wegdek; maar als het gaat regenen is het een ander verhaal..

- Flop – EV van Lamborghini komt toch niet

Lamborghini had enorm wilde plannen voor zijn allereerste EV. 2000 pk vermogen, een 980 volt architectuur. Maar nu gaat het hele feestje toch niet door. De reden? Niemand zit op een elektrische Lambo te wachten ...

- Flop – 12 procent op straat

EV-startup Lucid heeft het moeilijk. Het is zelfs zo erg, dat de Amerikanen maar liefst 12 procent van hun werknemers zonder pardon op straat zet.