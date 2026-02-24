Bizar: je kunt nog steeds levensgevaarlijke zomerbanden kopen

Nieuws

Onze Duitse collega’s van Auto Zeitung testten tien nieuwe zomerbanden in de populaire maat 235/45 R 18. Alle geteste banden scoren voldoende op droog wegdek; de verschillen zijn pas echt groot als het gaat regenen.

Veiligheid staat bovenaan het lijstje bij het kiezen van een goede zomerband. Maar een band moet veel meer kunnen: korte remwegen bieden, voorspelbaar en stabiel rijden, zuinig afrollen, stil zijn, rijplezier bieden, comfortabel veren en lang meegaan. Daarnaast hoort een moderne band bescherming tegen aquaplaning te geven en tegelijkertijd weinig slijtage te veroorzaken. En dat alles tegen een aantrekkelijke prijs.

In de Zomerbandentest 2026 van onze Duitse collega’s van Auto Zeitung zijn tien allrounders in de maat 235/45 R 18 getest die zich bevinden tussen dynamische ‘ultra high performance’ (UHP)-profielen en meer op comfort gerichte banden. Naast premiummerken als Continental, Goodyear, Michelin en Pirelli testten we ook drie middenklasse banden (BF Goodrich, Firestone, Maxxis) en drie voordelige modellen uit het lage segment (Laufenn, Tercelo, West Lake).

Testwinnaar: Continental PremiumContact 7

Op nat wegdek is de Continental PremiumContact 7 onovertroffen en ook op droog asfalt scoort deze zeer goed. De band biedt korte remwegen, uitstekende grip en een stabiel rijgedrag. Op geen enkel criterium laat de Continental echte zwakke punten zien en hij is daarmee de duidelijke winnaar van onze test.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: veelzijdig en sportief

De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 bevestigt opnieuw zijn veelzijdigheid. Hij combineert sportieve eigenschappen met hoge veiligheidsreserves en een lange levensduur. Daarmee verdient hij als goede tweede in de test onze aanbeveling.

Andere goed scorende banden

Pirelli Cinturato C3 en Firestone Roadhawk 2: beide profielen presteren sterk op nat wegdek en bieden een goede balans tussen grip, comfort en veiligheid.

BF Goodrich Advantage 2: solide grip op nat wegdek, lage rolweerstand en goed gebalanceerde prestaties. Vijfde in de test.

Michelin Primacy 5: belooft hoge levensduur, weinig slijtage en stille rolgeluiden. Milieuvriendelijk, maar minder sterk op nat wegdek.

Minder geslaagde kandidaten

De goedkopere banden presteerden duidelijk minder:

Maxxis Premitra 6: lange remwegen op nat asfalt en matige slijtageprestaties. Geen aanbeveling.

West Lake Z-007 Zuper Ace: beperkte levensduur en lange remwegen, vooral op nat wegdek.

Laufenn S Fit EQ+: te weinig grip op nat wegdek, waardoor lange remwegen ontstaan. Op droog wegdek redelijk, maar onvoldoende voor een aanbeveling.

Tercelo Sport D1: scoort ondermaats in vrijwel alle disciplines en eindigt als laatste. De lage prijs rechtvaardigt het slechte resultaat niet.

Droog wegdek: weinig verschillen

Op droog asfalt ligt het verschil tussen de kortste remweg (Continental: 32,8 m) en de langste remweg (West Lake: 35,7 m) nog binnen een acceptabele marge. Ook de rijveiligheid varieert, maar zelfs de zwakste banden (Tercelo, West Lake) zijn oké. Goodyear stijgt boven de anderen uit op het gebied van precies en dynamisch rijgedrag.

Nat wegdek: grote verschillen

Op regenachtig wegdek laten de testresultaten duidelijke verschillen zien:

Continental PremiumContact 7 biedt optimale grip en korte remwegen, blinkt uit in zowel weggedrag, remtests als veiligheid.

Firestone beschermt het beste tegen aquaplaning, maar noteert lange remwegen, net als Michelin en Maxxis.

De drie budgetbanden (West Lake, Tercelo, Laufenn) hebben te veel meters nodig om vanuit 100 km/u tot stilstand te komen, wat een serieus veiligheidsrisico vormt.





Daarnaast vragen sommige banden meer talent en snelle reflexen van de bestuurder om het voertuig met de neus de goede kant op te houden bij plotselinge lastwissels. Bij extreme onder- of overstuursituaties kan dit de veiligheid beïnvloeden. Alleen Continental en Pirelli ontlasten de bestuurder dankzij hun voorspelbare en stabiele weggedrag.

Milieu en energie-efficiëntie

Op het gebied van milieueigenschappen scoort Michelin het best, dankzij lage slijtage en hoge levensduur. De energie-efficiëntie van de meeste banden ligt dicht bij elkaar: het verschil in theoretisch brandstofverbruik tussen de beste (Michelin: 6,8 kg/t) en de slechtste (Tercelo: 8,2 kg/t) is circa 0,1–0,2 l/100 km.

Testmethode

Bandeninkoop: Auto Zeitung kocht uitsluitend banden die momenteel verkrijgbaar zijn.

Testlocatie: Goodyear-testterrein bij Mireval (Zuid-Frankrijk), inclusief kunstmatig beregende banen en laboratoriummetingen.

Rij- en laboratoriumtests: objectieve data zoals remweg, rolweerstand en slijtage gecombineerd met subjectieve evaluatie van rijveiligheid door ervaren testcoureurs.

Testauto

Een Audi A5 TFSI (150 pk, S tronic) werd gebruikt als testvoertuig. Topsnelheid 216 km/u, 0–100 km/u in 9,8 s. WLTP-verbruik 6,6–7,6 l/100 km. De testauto had extra pakketten voor interieur en exterieur en sportstoelen.

Conclusie

Op goede wegen presteren alle banden veilig, met elk hun eigen nadruk op het gebied van comfort, weggedrag of levensduur. Op nat wegdek worden de verschillen in grip echter groot en kan dit gevaarlijk zijn.

Aanbevolen banden 2026:

Continental PremiumContact 7 – testwinnaar

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Pirelli Cinturato C3

Firestone Roadhawk 2

BF Goodrich Advantage 2

Michelin Primacy 5

De goedkope alternatieven van Laufenn, Tercelo en West Lake kunnen op nat wegdek niet overtuigen en krijgen daarom géén aanbeveling.

De testband in de maat 235/45 R 18 past bijvoorbeeld op: