De vooroordelen over de degradatie van EV-batterijen zijn hardnekkig. Maar uit het grootste Britse onderzoek ooit blijkt dat de batterij van tweedehands elektrische auto's doorgaans nog uitstekend is. Het meest opbeurende nieuws voor EV-bezitters: de restwaarde kan omhoog.

Het Britse Generational onderzocht de batterijcapaciteit van meer dan 8000 elektrische auto's en lichte bedrijfswagens van 36 merken. Het ging om elektrische auto's van minder dan een jaar oud en amper kilometers op de teller, tot 12 jaar oude EV's met meer dan 160.000 mijl (ruim 257.000 kilometer) ervaring. De uitkomst is een opsteker voor de EV-wereld, want de meeste batterijen blijken nog hartstikke goed. Ook na vijf, tien of twaalf jaar. De capaciteit neemt wel af, maar slechts licht.

Batterij gaat langer mee dan auto zelf

De belangrijkste resultaten zijn verrassend opbeurend: het gemiddelde van alle batterijen ligt op ruim 95 procent van de oorspronkelijke capaciteit. Zelfs bij auto’s van 8 of 9 jaar oud is de batterijcapaciteit nog 85 procent. Dat is ruim boven de garantiewaarden van de fabrikanten, die vaak 70 procent aanhouden voordat je een nieuwe batterij krijgt. In de praktijk blijkt dat de batterij meestal langer meegaat dan de auto zelf.

Batterijen van auto's met een hoge kilometerstand (meer dan 160.000 km) komen bij metingen gemiddeld uit op een capaciteit tussen de 88 en 95 procent. Tegelijk verschillen de uitkomsten per merk en model soms aanzienlijk. Juist daarom is het slim om de batterij te laten testen van de auto die je op het oog hebt.

Restwaarde moet omhoog

Alleen kijken naar bouwjaar en kilometerstand geeft geen volledig beeld van de staat van een EV-batterij, zegt het rapport. Een oudere auto waarmee niet veel is gereden, kan beter scoren dan een intensief gebruikt jonger exemplaar. Ook veel snelladen kan invloed hebben op de staat van de batterij. Bij de 4 tot 5 jaar oude auto's in het onderzoek hadden de slechtste batterijen nog 80 procent van hun capaciteit, terwijl de best presterende op bijna 97 procent zat.

Volgens Generational betekent dit dat je niet alleen moet kijken naar bouwjaar en kilometers voor een goede inschatting van de restwaarde. Die wordt nu vaak te laag ingeschat. Het rapport adviseert om bij de aankoop van een gebruikte EV altijd een batterijtest te laten uitvoeren. Dat moet net zo vanzelfsprekend worden als het controleren van de onderhoudsgeschiedenis of de kilometerstand.

Het rapport is niet alleen goed nieuws voor wie op zoek is naar een tweedehands elektrische auto. Omdat de batterij beter presteert dan verwacht, verdienen elektrische auto's een hogere restwaarde. En dat is weer fijn voor wie nu al elektrisch rijdt en z'n auto over een tijdje wil inruilen.