Onderzoekers snappen nu eindelijk waarom plug-in hybrides zo onzuinig zijn

Nieuws

We horen je denken: wéér een onderzoek over hoe onzuinig plug-in hybrides in de praktijk zijn?! Ja, maar deze onderzoekers hebben een nieuwe boosdoener te pakken …

Stekkerhybrides verbruiken in de praktijk aanzienlijk meer brandstof dan hun WLTP-verbruik doet vermoeden. Dat wisten we al, maar het blijkt opnieuw uit een uitgebreid Duits onderzoek.

De schaal van het onderzoek is indrukwekkend: gegevens van bijna een miljoen auto’s (!) werden geanalyseerd. De auto’s zijn van uiteenlopende merken en werden gebouwd tussen 2021 en 2023.

300% meer dan het WLTP-verbruik

De uitkomst van het onderzoek is dat plug-in hybrides gemiddeld 5,9 l/100 km verbruiken (1 op 16,9). Dat is 300 procent meer dan het WLTP-verbruik. Volgens de officiële cijfers hebben PHEV's namelijk genoeg aan één tot twee liter brandstof per 100 kilometer.

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

Een bekende oorzaak is dat hybride-rijders te lui zijn om hun auto op te laden en stug op brandstof blijven rijden. Het onderzoek staat hierbij stil en de onderzoekers grijpen hun kans om een sneer uit te delen aan Porsche-rijders. De 11.307 stekker-Porsches die meedoen aan het onderzoek, worden namelijk zelden opgeladen.

Boosdoener: brandstofverbruik in EV-stand

De andere bevinding waarom stekkerhybrides er bijna 6 liter per 100 kilometer doorheen jassen, is nieuw en verraste de onderzoekers.

De schuldige is namelijk de EV-stand. Eerder werd altijd aangenomen dat het brandstofverbruik in de EV-stand zeer laag of bijna nul was, maar de onderzoekers hebben nu vastgesteld dat dit niet het geval is.

Uit de verbruikscijfers komt naar voren dat de stekkerauto’s gemiddeld 3 l/100 km verbruiken, zelfs als je de auto opdraagt om op stroom te rijden. Hoe dat kan? De verbaasde wetenschappers vermoeden dat de verbrandingsmotor veel vaker aanslaat dan eerder werd aangenomen.

Kia, Toyota, Ford en Renault geven het goede voorbeeld, want hun modellen verbruiken de minste brandstof in de EV-stand. In veel gevallen minder dan een liter per 100 kilometer.