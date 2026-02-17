Waarom miljardenwinst voor Volkswagen lang niet genoeg is

Nieuws

Het blijven zware tijden voor de grote autoconcerns. Volkswagen gaat dan ook bezuinigen. Daartoe werd het concern gedwongen door importheffingen van de VS, een prijzenoorlog in China en de grillige EV-markt in Europa.

De Volkswagen-groep wil eind 2028 zijn kosten met 20 procent hebben verlaagd. Dat is nodig vanwege de stijgende personeelskosten, de prijzenoorlog in China en de Amerikaanse importheffingen. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om een besparing van 60 miljard euro.

Fabriekssluitingen niet uitgesloten

In een besloten bijeenkomst met 120 topmanagers van het merk, lieten CEO Oliver Blume en financieel directeur Arno Antlitz weten dat de broekriem voor alle merken van het concern flink wordt aangetrokken en dat fabriekssluitingen niet worden uitgesloten.

Drie jaar geleden werden voor het merk Volkswagen al grote bezuinigingen aangekondigd om de winstmarge te vergroten. Die was in 2023 slechts 3 procent. Doel was om deze marge in 2026 te vergroten naar 6,5 procent. Dat gaat niet lukken en daarom is de streefdatum verschoven naar 2029.

Eind 2025 sloot de fabriek in Dresden al zijn deuren. De productie van de ID.3 vindt sindsdien alleen nog plaats in Zwickau. De 230 medewerkers in Dresden raakten hun baan echter niet kwijt. Ze hebben een baangarantie tot 2030 en hoeven tot die tijd zelfs niet te verkassen.

Geen gedwongen ontslagen

Volkswagen wil tot 2030 in Duitsland 35.000 banen schrappen. Maar Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad, wees erop dat gedwongen ontslagen zijn uitgesloten dankzij een eerdere deal met het management.

Niet alleen de economie speelt het grootste autoconcern van Europa parten. Volkswagen geeft ook veel geld uit aan softwareontwikkeling en moet in de nabije toekomst zowel investeren in elektrische auto’s als in auto’s met verbrandingsmotor. Het merk zegt voor de lange termijn toe auto’s te blijven bouwen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

Overigens maakt Volkswagen 'gewoon' winst. Al staat die onder druk. In het derde kwartaal van 2025 maakte de groep 5,4 miljard euro winst. Dat is een daling van 58 procent ten opzichte van een jaar eerder.