Waarom Volkswagen werknemers 30.000 euro biedt om hun baan op te geven

De Volkswagen-fabriek in Dresden, waar de Volkswagen ID.3 wordt gebouwd, gaat eind 2025 dicht. Maar de 230 werknemers hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over hun baan.  

Ooit was de Gläserne Manufaktur het kroonjuweel van Volkswagen. In deze glazen fabriek in Dresden werd de Phaeton gebouwd. De limousine was het paradepaardje van Volkswagen en iedere voorbijganger mocht zien hoe-ie gebouwd werd.

De Phaeton werd een flop, maar Volkswagen herpakte zich. De glazen fabriek werd het uithangbord voor de elektrische toekomst van Volkswagen. In plaats van grote limousines, rolde hier de ID.3 van de band. Een nieuw paradepaardje was geboren: de glazen fabriek werd het symbool van een toekomst met stekkers.

Productie ID.3 stopt eind 2025

Maar nu gaat de fabriek dicht. De productie van de ID.3 vindt vanaf 2026 alleen nog plaats in Zwickau. Toch betekent het niet dat de 230 medewerkers in Dresden hun baan verliezen. Ze hebben een baangarantie tot 2030 en hoeven tot die tijd niet te verkassen. Wie een andere baan wil, heeft dus ruim de tijd om een functie elders te vinden.

Voor de werknemers die bereid zijn uit Dresden te vertrekken, heeft Volkswagen een douceurtje: pakken ze de koffers en verhuizen ze naar Wolfsburg om op het hoofdkantoor te komen werken, dan krijgen ze eenmalig 30.000 euro. Dat lijkt een puik bedrag, maar schijnbaar werd de aankondiging van de bonus beantwoord met met boegeroep uit de zaal.

Nieuwe bestemming fabriek Dresden

De Glazen Fabriek krijgt twee nieuwe bestemmingen. Volkswagen zelf wil het als locatie voor evenementen gaan gebruiken. Een ander deel van de fabriek wordt een innovatielab voor de toekomst van auto's. Hier wordt nagedacht over robotica, chips, AI en slimme batterijen. Deze faciliteit wordt opgezet in samenwerking met de Technische Universiteit Dresden (TU Dresden), die de helft van de fabriek huurt. Beide plannen zijn overigens nog niet officieel bekendgemaakt.

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is.

