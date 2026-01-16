Een ode aan de (originele) Renault Twingo

Nieuws

Eens in de zoveel jaren verschijnt er een auto die de wereld op zijn kop zet. Die laat zien hoe het ook kan. Die trillingen teweegbrengt die jaren later nog voelbaar zijn. De originele Renault Twingo was zo’n auto. De lieflijke stadsauto is dit jaar dertig (30!) jaar oud geworden en dat mag best gevierd worden.

Een nieuwe wereld

Het debuut van de Renault Twingo markeert een belangrijke verschuiving voor stadsauto’s. De lancering van het Franse gebakje in 1993 laat zien dat stadsauto’s niet alleen praktisch, betaalbaar en functioneel, maar ook eigenzinnig mogen zijn.

Karakter heeft de Twingo in overvloed. Het duurt niet lang voordat andere autofabrikanten het voorbeeld volgen. Voor je het weet zijn de straten gevuld met compacte auto’s die meer dan ooit een eigen identiteit hebben. Persoonlijkheid wordt toegankelijk, en autorijden leuker.

Lees ook: Zo lollig wordt het interieur van de nieuwe Renault Twingo (mét verborgen berichten)

Speels als een kind

De kracht van de Renault Twingo zit hem voornamelijk in het design. Het is alsof Renault tijdens het tekenen een stel zevenjarigen heeft geraadpleegd. Met zijn ronde koplampen en aaibare monobox-design lijkt de Twingo zijn oorsprong te vinden in de speelgoedwereld. Hij straalt blijdschap en onschuld uit, zoals geen andere stadsauto dat tot dan toe heeft gedaan.

Het thema wordt binnen voortgezet met een mengelmoes aan funky kleuren, een glimlachend stuur en kloeke knoppen. Tegelijkertijd is de originele Twingo bijzonder praktisch. De vier stoelen kunnen plat om een soort tweepersoonsbed te vormen, de achterbank kan verschoven worden om meer been- of bagageruimte te creëren en het is de ruimste auto in zijn klasse.

Niet te onderschatten

Dat de Renault Twingo zichzelf niet zo serieus neemt, betekent niet dat je hem moet onderschatten. Integendeel, het blijkt al gauw een behoorlijk robuuste auto te zijn. Een jaar na de lancering heeft een Fransman meer dan 240.000 kilometer afgelegd in de verwoestende omstandigheden van de Australische Outback.

De compacte 1.2 liter viercilinder benzinemotor (verkrijgbaar met 55, 60 of 75 pk) is betrouwbaar en verbruikt tevens brandstof. Het is niet ongebruikelijk om ze tweedehands met meer dan 150.000 of 200.000 kilometer op de teller tegen te komen, en zelfs dan houden ze het nog wel even uit.

Lees ook: Renault bevestigt: elektrische Twingo wordt goedkoper dan 20.000 euro

Een geweldig succes

Met het debuut van de Renault Twingo waagt het Franse merk een gedurfde gok, maar enige vrees die het gehad zou kunnen hebben verdwijnt binnen no-time als sneeuw voor de zon. De Twingo wordt een razend succes; tegen het einde van de levensloop heeft het krap 2,5 miljoen exemplaren verkocht. De speelse stadsauto is sindsdien niet meer weg te denken uit het gamma van Renault.

Inmiddels hebben we de tweede en derde generatie van de Twingo al voorbij zien komen, ieder weer met een compleet eigen identiteit. We kunnen niet wachten om te zien waar het merk de volgende keer mee op de proppen komt.