Met deze nieuwe V8-sportwagens is dit misschien wel het leukste automerk van nu

Na een jarenlange focus op degelijke gezinsauto’s, manifesteert Toyota zich steeds nadrukkelijker als liefhebbersmerk. Deze twee volbloed sportwagens zijn daarvan de jongste overtuigende voorbeelden.

Onder de vlag Toyota Gazoo Racing (TGR) presenteerde Toyota jaren geleden de speelse en relatief betaalbare GT86 (en GR86). Dat sportieve offensief kreeg een vervolg met de knotsgekke GR Yaris en werd versterkt door de Toyota GR Supra.

Met nieuwe V8!

Met de nieuwe GR GT overtreft Toyota Gazoo Racing zichzelf: een raceauto voor op de weg met een 650 pk sterke, speciaal ontwikkelde V8. Laat dat laatste even goed tot je doordringen, want er worden nauwelijks nog achtcilinder motoren ontworpen, en al helemaal niet voor auto’s met zo’n relatief kleine oplage.

En naast de ‘raceauto voor op de weg’ bedacht TGR er ook eentje voor op het circuit, want parallel aan de GR GT werd een GT3 ontwikkeld.

Over de prestaties zijn nog geen officiële cijfers bekend, maar wij rekenen voor de straatversie op een topsnelheid van zo'n 320 km/h en een honderdsprint van hoogstens 3,5 seconden.

Elektrische broer: nieuwe Lexus LFA

O ja, toen de ingenieurs en designers toch bezig waren, ontwierpen ze meteen maar de nieuwe Lexus LFA, een volledig elektrische supersportwagen die zijn aluminium carrosserie deelt met de Toyota GR GT en GT3.

Blijf bij over deze te gekken modellen van Toyota en Lexus!

Dat betreft nu nog een studiemodel, maar de LFA (zie foto's onder deze alinea) kun je binnenkort waarschijnlijk gewoon configureren en bestellen. Inclusief het elektronische yoke-stuur, want dat wordt inmiddels ook al geleverd in de Lexus RZ. Hadden we al gezegd dat Toyota het leukste automerk van nu is?

Met hybride-techniek

Over prijzen is nog niets bekend, maar dankzij de inzet van hybride-techniek valt de uitstoot - en daarmee de bpm - van de GR GT hopelijk mee. Een koopje zal het zeker niet worden; de torenhoge investering in de ontwikkeling van een gloednieuwe motor voor betrekkelijk weinig auto’s moet immers worden terugverdiend.

Advies aan Toyota om die kosten uit te smeren: lepel de nieuwe achtcilinder in een GR Land Cruiser en je hebt – zeker in het Midden-Oosten - een begeerlijke concurrent voor de Mercedes-AMG G 63 en Defender Octa. GRrr.

