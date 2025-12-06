De lekkerste diesel rijdt op oliebollenvet (en jij kunt ‘m niet kopen)

Nieuws

Dat je in Nederland geen nieuwe Audi diesel kunt kopen, wil niet zeggen dat het Duitse merk ze niet meer bouwt. Sterker nog, de welhaast mythische 3.0 V6 TDI kreeg onlangs een upgrade en draait vanaf nu ook op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), oftewel plantaardige olie die eerder voor de bereiding van voedsel is gebruikt.

Die ‘tweedehands’ olie dient trouwens wel eerst bewerkt te worden, je kunt dus niet je frituurpan na 10 keer oliebollen bakken leegkieperen in de tank. De opgeschoonde olie moet tijdens snelle kilometers op de Autobahn zorgen voor 70 tot 95 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van de fossiele variant. Of je met die keukenrestjes ook het piekvermogen van 299 pk en 580 Nm trekkracht haalt wagen we te betwijfelen.

Geen turbogat, gunstiger verbruik

De V6 dieselmotor wordt wederom ondersteund door mild hybrid-technologie, goed voor 24 pk extra, terwijl een elektrische compressor het turbogat opheft en zorgt voor directe gasrespons én een gunstiger verbruik. De beloofde acceleratie van 0-100 km/h in een fractie meer dan vijf seconden vinden we keurig voor een niet-EV. Audi biedt de gloednieuwe 3.0 V6 TDI buiten Nederland trouwens aan in de Audi A6 en Audi Q5.

Nederlandse politie ving boeven met V6 TDI

Wist je trouwens dat toen de C8 generatie van de Audi A6 V6 TDI al lang niet meer beschikbaar was voor Nederlandse burgers, onze politie nog een hele vloot witte Avants bestelde? Tot voor kort werden die ingezet als Speciaal Interventie Voertuig, maar momenteel worden die snelle Audi’s uitgefaseerd om plaats te maken voor de Mercedes E-klasse (de E 450d). Mocht je zo’n ex-politie Audi bij Dienst Domeinen voor weinig op de kop tikken, weet dan dat deze volledig zijn opgereden en bovendien niet zo goed gaan op frituurvet als de nieuwe.