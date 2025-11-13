Waarom Toyota jou gaat betalen om in hun auto's te rijden

Nieuws

Het lijkt te mooi om waar te zijn: na afloop van je autorit stopt Toyota jou geld toe. Het kan zomaar gebeuren in de nabije toekomst, maar je moet er wel iets voor doen.

Zo zou het werken: je auto verzamelt informatie over je ritten, stuurt die naar de servers van Toyota, en hun systeem beoordeelt of die gegevens bruikbaar zijn. Zo ja, dan krijg je betaald. En anders niet.

Reken je niet meteen rijk. Aan je dagelijkse ritten naar je werk en terug hebben de servers niets. En Toyota is ook er niet op uit om je te betrappen als je stiekem met iemand afspreekt.

Toyota traint zijn auto's met jouw data

Wat het merk wél nodig heeft, is data die je moeilijk kunt nabootsen met AI. Jouw autorit zou als trainingsmateriaal dienen. Met de gegevens van de autoritten wil Toyota de ontwikkeling van veiligheidssystemen verbeteren. Ook zelfrijdende auto’s hebben veel data nodig om verkeerssituaties goed te herkennen.

Toyota heeft vooral belangstelling voor situaties die huidige systemen niet herkennen of begrijpen, terwijl mensen ze moeiteloos kunnen identificeren. Een wild zwijn dat de weg oversteekt bijvoorbeeld. Of voertuigen die alleen in een bepaald land voorkomen.

Hoe werkt het?

Dezelfde computer die die data ontvangt, heeft ook een wensenlijst van Toyota. Het systeem controleert vervolgens de gegevens en beoordeelt of ze nuttig zijn. Als de data aan die voorwaarden voldoet, bepaalt het systeem de bijbehorende prijs en wordt het geld overgemaakt naar de geregistreerde eigenaar. Als de gegevens niet aan de eisen voldoen, worden ze niet gebruikt en krijg je geen cent.

Hoeveel krijg je en hoe zit het met de privacy?

En wat schuift dat dan? Het bedrag dat je verdient, hangt af van welke informatie Toyota op dat moment nodig heeft, met prijzen die fluctueren. Het is dus niet waarschijnlijk dat je binnen een jaar de aanschaf van je Toyota Aygo X hebt terugverdiend.

Een andere belangrijke kwestie is de privacy. Als je gegevens bijdragen aan verbeteringen, dan krijg je betaald. Zo niet, dan worden de gegevens verwijderd en ontvang je niets. De deelname zou volledig vrijwillig zijn. Je kunt ermee instemmen om elke rit met Toyota te delen, maar je kunt de rittenregistratie ook aan- of uitzetten. Zelfs halverwege een rit kun je van gedachten veranderen als je geen pottenkijkers wilt.



Het gaat alleen nog om een patent. Toyota heeft nog geen concreet idee of en wanneer het gaat betalen voor je ritgegevens.

