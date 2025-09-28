Column: waar zijn de klassieke Citroëns, Peugeots en Renaults gebleven?

Nieuws

In Nederland zie je regelmatig een klassieke Franse auto rijden. Maar in Frankrijk zelf juist niet. Het lijkt wel alsof ze overal trots op zijn, behalve op hun rijdende erfgoed.

Op 14 juli was ik in Frankrijk. De Fransen vierden hun nationale feestdag groots, zoals ze dat alleen daar kunnen. Overal wapperden vlaggen. Straaljagers trokken blauwe, witte en rode strepen in de lucht. In elk dorpje werd vuurwerk afgestoken, hoe klein het ook was. En natuurlijk was daar de militaire parade, met president Macron die naar het volk zwaait. Fransen zijn trots op hun land.

Maar als het om auto’s gaat, vraag ik me af waar die trots gebleven is. Drie weken lang toerden we door Normandië en Bretagne. Mooie streken, prachtige wegen. Ik had gehoopt én verwacht dat ik elke dag wel een leuke Franse klassieker zou tegenkomen. Zoals je in Nederland regelmatig een Citroën DS of Renault 4 ziet rijden op een zomerse dag.

Geen Citroën DS te bekennen

In Frankrijk viel het me op hoe zeldzaam dat is geworden. Natuurlijk verwacht je geen Facel Vega of Panhard Dyna op elke straathoek. Maar zelfs de gangbare klassiekers waren ver te zoeken. De 2CV’s die we zagen, bleken vooral huurauto’s voor toeristen. Hier en daar reed een enkele Méhari, maar ook daarbij had ik het idee dat-ie vooral werd ingezet voor leuke foto's op Instagram.

Ik zag één Citroën C6, maar nul CX’en en zelfs geen BX, die destijds prima verkocht. Alleen de Peugeot 205 spotte ik nog opvallend vaak, en in mindere mate de Renault 5. Misschien is het anders in het zuiden van Frankrijk, waar het droger is en roest minder kans krijgt. Maar in het noorden lijken Franse klassiekers uit het straatbeeld verdwenen. Zelfs een Citroën DS zag ik niet.

Meer DS'en in Nederland dan in Frankrijk?

Het deed me denken aan dat hardnekkige verhaal: dat er in Nederland méér DS’en rijden dan in Frankrijk. Klopt dat? Hoe leuk ik het zou vinden om dit verhaal te bevestigen, het lijkt een mythe.

Volgens de RDW zijn in Nederland ruim 5000 DS’en en afgeleiden geregistreerd. Voor Frankrijk zijn er geen officiële cijfers - het land heeft geen openbaar modelregister zoals wij. Wel is bekend dat het overgrote deel van de 1,45 miljoen gebouwde DS'en in Frankrijk zelf is verkocht. Daarvan moeten er toch meer dan 5000 zijn overgebleven. Maar waar waren ze dan?