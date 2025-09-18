Droombatterij van Volkswagen blinkt niet uit in rijbereik maar wel in prijs

Nieuws

De batterijcellen in dit accupakket komen naar 80 procent van alle elektrische Volkswagens, waaronder de Betaalbare Broertjes: de Volkswagen ID. Polo en ID. Cross, de Cupra Raval en de Skoda Epiq.

Grappig: veel automerken werken aan een 'droombatterij' die een enorm rijbereik combineert met bloedsnelle laadtijden, maar de nieuwe batterijtechniek van Volkswagen is vooral goedkoop …

De prijs van een EV wordt voor een groot deel bepaald door het accupakket. Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, werkt de Volkswagen-groep al jaren aan een nieuwe, uniforme batterijcel. Deze rechthoekige cel (denk: formaat grote videoband) is zo ontworpen dat-ie verschillende chemische samenstellingen kan bevatten, zoals lithium-ion voor nu en solid state in de toekomst. En die batterijcel is nu klaar.

Produceren op gigantische schaal

Doordat deze ‘unified cell’ multi-inzetbaar is, kan hij op grote – nee, gigantische – schaal worden geproduceerd. En dat zorgt voor enorme kostenbesparingen. Volkswagen gaat de batterijcellen zelf bouwen in Spanje en Canada, maar besteedt de klus ook uit aan andere batterijboeren als CATL, Samsung en LG.

Het masterplan is om deze batterijcel in tot wel 80 procent van alle elektrische modellen van de Volkswagen-groep te gebruiken, van Skoda’s tot Porsches.

Volkswagen ID. Polo en co. als eerste aan de beurt

De eerste modellen die de nieuwe batterijcellen gebruiken, zijn de Cupra Raval, de Volkswagen ID. Polo en ID. Cross en de Skoda Epiq. Volkswagen belooft een actieradius van 450 kilometer en laadtijden van minder dan 25 minuten. Geen getallen die ‘droombatterij’ schreeuwen, maar wel prima specificaties voor auto’s van 25.000 euro.

De techneuten zijn trots op de energiedichtheid van de batterijcel: 660 Wh per liter. De cellen die Volkswagen gebruikt in de huidige ID.-modellen zitten rond 600 Wh per liter.

Batterijcellen direct in de behuizing

Wat ook gaat helpen om veel energie in een kleine batterij te proppen, is de bouwwijze van het accupakket. Volkswagen stopt de batterijcellen direct in de behuizing, ze worden niet eerst gebundeld in modules. Voor je beeldvorming: de huidige 77-kWh batterij bestaat uit 12 modules met elk 24 cellen.

Dus als je volgend jaar een Volkswagen ID. Polo of Skoda Epiq gaat proefrijden, ervaar je niet alleen een compleet nieuwe auto, maar ook een compleet nieuwe batterij.