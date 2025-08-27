Gespot: dit is de Volkswagen Golf voor als je de R maar tam vindt

Nieuws

De krachtigste Volkswagen Golf ooit is de huidige Golf R, goed voor 333 pk en 420 Nm koppel. Vind je dat maar braaf? Dan hebben we goed nieuws: onze spionagefotograaf heeft vanuit de bosjes rondom de Nürburgring een nog krachtigere Golf gesnapt.

Volkswagen werkt in stilte aan zijn krachtigste Golf ooit. Onze spionagebeelden onthullen een extreem testmodel dat sneller en agressiever oogt dan alles wat we eerder zagen. Op de Nürburgring werd een gecamoufleerde Golf R gespot die volgens geruchten luistert naar de naam Golf R 350. Dit getal verwijst naar het verwachte vermogen van maar liefst 350 pk. Daarmee zou dit inderdaad de krachtigste Golf ooit worden.

Uiterlijke kenmerken

De testauto verraadt serieuze prestaties. Zo zien we een geventileerde motorkap, een grotere voorbumper met extra koelopeningen en een forse radiateur. Ook de velgen zijn nieuw: lichtgewicht exemplaren met R-logo’s op de remklauwen. Uiteraard ontbreekt de karakteristieke vierpijps uitlaat niet, en ook de dakspoiler lijkt iets agressiever dan voorheen. Achter het stuur: niemand minder dan coureur Benjamin Leuchter, bekend van zijn zege in de Nürburgring 24h met een Golf GTI TCR.

Geen Spartaanse circuitauto

Volgens ingewijden krijgt de Golf R 350 niet alleen meer vermogen, maar ook een aangescherpt onderstel, aangepaste besturing en een sportievere afstelling van de transmissie. Dat alles zonder de auto te veranderen in een Spartaanse circuitauto – het blijft een hot hatch voor dagelijks gebruik, maar dan op standje ‘extreem’.

Of de Golf R 350 daadwerkelijk in serieproductie gaat, is nog onduidelijk. Wellicht kiest Volkswagen voor een gelimiteerde oplage. Eén ding is zeker: goedkoop zal hij niet worden.

Volgende Golf elektrisch

Dankzij versoepelde Euro 7-regels blijft de huidige Golf R voorlopig ook nog ‘gewoon’ leverbaar. Daarna volgt de grote overstap: de Golf Mk9 komt naar verwachting in 2028 op de markt en wordt volledig elektrisch.