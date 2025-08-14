Achterkleinzoon Henry Ford geeft Europese Ford-liefhebbers hoop

Nieuws

Als zelfs de achterkleinzoon van Henry Ford toegeeft dat Ford nu niet op het juiste spoor zit, lijkt een koersverandering in de maak. Ga er maar vanuit dat Ford weer gewone auto's gaat bouwen.

Het begon als een gerucht, maar het plan van Ford wordt steeds concreter. Het merk gaat de koers omgooien en gaat weer bread and butter-personenauto’s bouwen. De afgelopen jaren lag de nadruk op pick-ups, SUV’s en andere modellen met hoge winstmarges. Daardoor werden bekende modellen als de Ka, de Fiesta en de Focus de nek omgedraaid.

Was dat wel zo slim? Eerst morde de pers en vervolgens bleven de klanten weg, met name in Europa. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zelfs Bill Ford, de achterkleinzoon van Henry Ford, zegt nu openlijk dat Ford het anders gaat doen. Er komen nieuwe, betaalbare modellen aan.

"Jullie worden aangenaam verrast door wat er gaat komen", zei Bill Ford tegen Autocar, toen hem gevraagd werd hoe het zat met de liefde van Ford voor Europa.

Ford verkopen Europa

Ford kondigde in 2023 nog aan dat het vanaf 2030 in Europa alleen nog EV’s zou verkopen, maar heeft dat plan inmiddels bijgesteld. De tegenvallende verkoopcijfers van elektrische modellen zoals de Explorer en Capri hebben daar ongetwijfeld een rol in gespeeld.

In veel Europese laden zweren de kopers nog bij auto’s met een verbrandingsmotor, al dan niet met hybride-ondersteuning. Maar hoe goed SUV’s als de Ford Kuga en de Puma het ook doen, het zijn niet zulke enorme publiekslievelingen als de Fiesta en de Focus in hun hoogtijdagen waren.

Ford flirt met Volkswagen

Er gloort hoop. Een deelnemer aan een Europese dealerbijeenkomst in juli lekte naar het medium Automobilwoche dat Ford plannen heeft het gamma uit te breiden. Ford-topman Jim Farley zou erop gebrand zijn om weer ‘gewone’ personenauto’s te ontwikkelen - geen nieuwe SUV’s dus, maar typische Fords die in de sporen van de Fiesta en de Focus kunnen treden. En nu bevestigt zelfs Bill Ford dat er een koerswijziging aankomt.

Het interessante is dat Ford met zijn nieuwe plannen steeds heviger flirt met Volkswagen. En Volkswagen gaat in op de avances. Martin Sanders, tegenwoordig verkoop- en marketingdirecteur bij VW en tot voor kort topman van Ford Europa, liet doorschemeren dat in de toekomst meer technologie gedeeld gaat worden. Nu werken beide merken al samen. Zo zijn de nieuwe Volkswagen Transporter en Ford Transit onderhuid hetzelfde.

Conclusie

Nu elektrische auto’s minder snel doorbreken dan verwacht, gaat Ford weer betaalbare personenauto’s bouwen. Of ze via samenwerking met Volkswagen tot stand komen of volledig in eigen huis worden ontwikkeld, moet nog blijken. Hoe dan ook lijkt Ford de fans van een fijne hatchback of stationwagon nog niet te zijn vergeten. Kom maar op met die nieuwe Fiesta en Focus.