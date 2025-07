Volkswagen in Amerikaanse Trump-storm onderuit, maar ergens anders gaat het juist erg goed

Nieuws

Volkswagen heeft zijn omzetcijfers bekendgemaakt van het tweede kwartaal van 2025, en daarmee ook van het eerste halfjaar. De winst loopt keihard terug, maar er is ook goed nieuws.

16 procent minder auto’s in de VS

Waar je ook kijkt in het halfjaarverslag van de Duitsers, overal kom je de term VS tegen. De invoertarieven van Trump nekken de merken van Volkswagen in de Verenigde Staten. De omzet daar liep terug met 16 procent.

In West-Europa steeg de omzet juist met 2 procent. In Centraal- en Midden-Europa met 5 procent. In China daalde de omzet weer met 3 procent. Opvallend zijn de mooie resultaten in Zuid-Amerika. Daar steeg de omzet met maar liefst 19 procent.

In absolute aantallen verkocht Volkswagen tot nu toe 4,4 miljoen auto’s in 2025. Dat zijn er zo'n 50 duizend méér dan in het eerste half jaar van 2024 (+1,3%).

Winst Volkswagen loopt hard terug

Hoewel de afzet iets steeg, bleef de omzet van Volkswagen over het eerste halfjaar nagenoeg gelijk: 158 miljard euro. De winst bleef echter niet gelijk. Die daalde met 2,8 miljard naar 4,5 miljard. De invoertarieven voor de VS dragen hier naar schatting 1,3 miljard euro aan bij.

Meer elektrische auto’s met lagere marges

Dat Volkswagen meer auto’s verkoopt, maar minder winst maakt komt enerzijds door de invoertarieven in Amerika, maar ook doordat de merken steeds meer elektrische auto’s verkopen. In Europa is het merk inmiddels marktleider (28 procent). De elektrische modellen zijn aanzienlijk duurder om te maken en leveren minder geld op.

Betere tijden

Hoofd-boekhouder (CFO) Arno Antlitz belooft betere tijden. Wanneer je volgens hem de kosten van de handelstarieven en de verschillende reorganisaties niet meetelt, bedraagt de marge 7 procent. Dat zou met de omzet van 158 miljard een winst van meer dan 11 miljard betekenen. Ook goed is het nieuws dat Volkswagen aangeeft stappen te hebben gemaakt op het gebied van de software in de auto's. Die zou sterk verbeterd zijn.