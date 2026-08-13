In deze 10 SUV’s rijd je al voor minder dan 400 euro (waaronder 2 gloednieuwe EV's)

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Als je vandaag de dag een nieuwe auto wilt, kom je al gauw bij een SUV uit. Daar ervaren mensen echter een probleem: wat zijn auto's tegenwoordig duur! Wij hebben een oplossing: via onze private lease vergelijker rijd je in deze 10 SUV's voor minder dan 400 euro per maand.

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Private lease: SUV voor 400 euro per maand

Maar het wordt steeds moeilijker om voor een bescheiden bedrag een private leasecontract voor een SUV af te sluiten. Welke auto’s zijn beschikbaar voor maximaal 400 euro per maand, hoe rijk zijn de desbetreffende modellen uitgerust en hoe worden de SUV's aangedreven?

Voor 400 euro per maand heb je op onze private lease pagina keuze uit 10 SUV’s:



Private lease hier een SUV

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SUV's voor 400 euro per maand: acht EV's, één benzine-auto, één hybrid

Over het algemeen zijn EV's nog altijd duurder dan auto's met een benzinemotor, maar in deze categorie zijn toch meer dan de helft van de modellen beschikbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. Van de tien kandidaten zijn er maar liefst acht volledig elektrisch en binnen het budget beschikbaar. Alleen de Peugeot 2008 en de Seat Arona hebben namelijk geen elektrische aandrijflijn. Daarvan is eerstgenoemde een mild-hybride, en de Seat maakt alleen gebruik van benzine.



Private lease hier een SUV

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zit in de lift – en dat is niet zo gek. Voor een vast maandbedrag rijd je namelijk in een gloednieuwe auto. In dat bedrag zijn kosten zoals wegenbelasting, onderhoud en verzekering al inbegrepen. Jij hoeft alleen nog maar te tanken of op te laden. Je kiest dus niet alleen voor gemak, maar ook voor gemoedsrust: geen onverwachte rekeningen of zorgen over dure reparaties. Dat is pas zorgeloos rijden.