Hoe populair zijn goedkope elektrische auto’s nou echt in Nederland?

Er komen steeds meer betaalbare EV’s met prijzen onder de 30.000 euro. Zoals de Dacia Spring, Fiat Panda of Leapmotor T03. Toch aarzelt de particuliere koper nog om een elektrische auto aan te schaffen.

Als je puur naar de statistieken kijkt, gaat het best goed met de elektrische auto in Nederland. Alleen worden de meeste stekkerauto’s niet particulier, maar zakelijk gereden. Dat geldt voor liefst 81,2 procent van de Nederlanders met een elektrische auto. Dat betekent dat maar 18,2 procent een auto aanschaft met eigen geld.

Hoewel het aanbod van goedkope EV’s groter wordt, is de stijging van het aandeel onder particulieren niet indrukwekkend. In 2024 werd 16,4 procent van de elektrische auto’s gekocht of geleaset met geld uit de spaarpot of van de bankrekening en niet als auto van de zaak. In 2025 is dat tot nu toe 18,2 procent.

Kia EV3 bestverkochte auto van 2025

Tot nu toe werden in 2025 63.877 elektrische auto’s op kenteken gezet. Dat is 34,9 procent van het totaal. In de top 10 van bestverkochte modellen staan meerdere EV's. De volledig elektrische Kia EV3 staat met stip op 1. Kia zette hem op de markt als relatief bereikbare EV en dat werkte: meer dan de helft van de EV3-rijders rijdt hem niet zakelijk.

Op plek 3 staat de Tesla Model Y. De Skoda Elroq is ook lekker op dreef met een vijfde plaats over heel 2025 en de Tesla Model 3 is het vijfde volledig elektrische model dat in de top 10 staat.

De Kia Niro en Peugeot 208 staan ook in dit benijdenswaardige rijtje, maar die zijn zowel met verbrandingsmotor te koop als met een elektromotor.

Top 10 jan-juni 2025

Kia EV3 (6286 registraties) Kia Picanto (4176) Tesla Model Y (3830) Kia Niro (3705) Skoda Elroq (3231) Toyota Aygo X (3062) Toyota Yaris Cross (3017) Tesla Model 3 (3013) Peugeot 208 (2720) Skoda Kodiaq (2712)

Goedkope elektrische auto uit China

Nu de echt goedkope EV’s, met prijzen tot 30.000 euro. Die verkopen over het algemeen nog niet zo goed. Chinese merken namen het voortouw met hun betaalbare EV's. Maar de Dongfeng Box (343 registraties) en de Leapmotor T03 (225 registraties) zijn nog geen verkoopkanonnen. Je vindt ze op de 142e plaats (Dongfeng) en plek 171 (Leapmotor) in de verkooplijst. En dat ondanks hun schappelijke prijs van 19.950 euro (Leapmotor) en 23.499 euro (Dongfeng).

De Dacia Spring is de goedkoopste elektrische auto van Nederland (prijs: 18.900 euro), maar ook hiervoor staan kopers niet in de rij. Het aantal registraties staat in 2025 op 438. Daarmee komt de Spring bij lange na niet in de top 100; hij staat op de 122e plaats.

Hyundai Inster gaat lekker

Er is één betaalbare EV die wél goed verkoopt en dat is de Hyundai Inster (24.295 euro). Hij staat op een keurige 23e plek in de verkopen van 2025 (1940 registraties) en laat daarmee de Chinezen én Dacia ver achter zich. De Renault 5 (prijs: 27.990 euro), die ook volledig elektrisch is, komt aardig op dreef met 1914 registraties.

En dan Stellantis, dat veel goedkope EV's aanbiedt. De Fiat Panda is niet het hele jaar leverbaar geweest en komt nog niet verder dan 185 registraties. We verwachten vuurwerk in de tweede helft van 2025. Al zullen veel kopers kiezen voor de Panda Hybrid, die precies even duur is als de elektrische Panda (25.990 euro).

Zijn evenknie van Citroën, de C3, was al eerder leverbaar. Die verkoopt lekker, met een totaal van 2663 stuks staat hij op de 11e plaats. De elektrische versie neemt twee derde daarvan voor zijn rekening. Bij de Opel Frontera (vanaf 30.499 euro), ook leverbaar met en zonder stekker, is 30 procent van de 482 verkochte modellen een EV.

Volkswagen ID.3 krabbelt op in 2025

De Volkswagen ID.3 wordt regelmatig in prijs verlaagd en kost nu 29.990 euro. Dat zorgt voor meer registraties dan in 2024: 1068 vs. 658. Met 413 exemplaren is de Cupra Born (31.990 euro) minder populair. Maar voor beide modellen geldt dat de meeste mensen ze zakelijk rijden.

Conclusie

Er staan steeds meer relatief betaalbare elektrische auto’s in de prijslijst, maar de modellen onder de 25.000 zijn niet allemaal hoogvliegers. Die vind je wel tussen de 30.000 euro en 40.000 euro, maar in die prijsklasse worden de auto’s vooral zakelijk gereden. Al is de Kia EV3 een mooie uitzondering. De doorbraak van de elektrische auto onder particuliere kopers laat nog op zich wachten. Dat komt mede door onzekerheid over de wegenbelasting en bpm.

Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers, vindt het niet gek dat kopers twijfelen over een EV: "Begrijpelijk, gezien de aanhoudende politieke onzekerheid. Voor de markt is het cruciaal dat Haagse plannen met de autobelasting duidelijkheid bieden voor de lange termijn, zodat consumenten met vertrouwen een bewuste keuze kunnen maken.”