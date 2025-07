De magie van de Tour de France vanaf de achterbank van een Skoda

Nieuws

Als je de kans van Skoda krijgt om achter de schermen te kijken bij de Tour de France, zeg dan maar eens nee. In 2024 beleefden we de Tourgekte op een zinderende Franse zomerdag, toen we achter in een Skoda Superb Combi stapten en de renners op de huid zaten.

Een zomer zonder Tour de France is geen zomer. Tegenwoordig volg je de etappes ook op vakantie makkelijk via je telefoon, maar er was een tijd dat je op de Wereldontvanger was aangewezen. De radio-uitzendingen van Radio Tour de France domineren onze herinneringen meer dan alle beelden van valpartijen, massasprints of heroïsche ontsnappingen in de stromende regen of juist in de verzengende hitte.

Vanwege de jingles die al zo lang hetzelfde zijn, en natuurlijk vanwege het meeslepende commentaar van mannen als Theo Koomen, Jacques Chapel en Sebastiaan Timmerman.

Bergetappe

Stiekem luisteren we, ondanks alle moderne mogelijkheden om de etappes te volgen, nog steeds naar Radio Tour de France. Maar we waren nog nooit live bij het beroemdste wielerevenement. Tot vorig jaar. De Tour de France startte in 2024 in Florence en wij haakten aan toen-ie al een heel eind op stoom is.

We volgden, achter in een Skoda Superb Combi, de 177,8 kilometer lange 17e etappe. Die loopt van Saint-Paul-Trois-Châteaux in de Drôme naar skidorp SuperDevouy. Een bergetappe in de Alpen is meestal een garantie voor spanning.

Meer dan 200 Skoda's in de Tour

In het Village départ in Saint-Paul-Trois-Châteaux is de Tourgekte vele malen groter dan we ons konden voorstellen. Niet alleen vanwege alle toeschouwers, maar ook vanwege de hoeveelheid auto's die betrokken zijn bij de Tour de France. Elke wielerploeg beschikt over een groot aantal volgauto’s voor de mecaniciens, de verzorgers, het eten, het drinken, de reservefietsen en alle denkbare onderdelen.

“Het aantal auto's bij de Tour is enorm. Er zijn meer Skoda's dan renners.”

En dan zijn er nog auto's voor vips en sponsoren. Alleen al het aantal Skoda's dat meerijdt, is enorm. Het zijn er in 2025 bijvoorbeeld 225, vorig jaar waren het er 205. Skoda is ook in dit jaar hoofdsponsor van de Tour de France en zet voornamelijk Superbs plug-in hybrids in, maar ook elektrische Enyaqs. Er doen zelfs meer Skoda's mee dan renners: er zijn 'maar' 176 coureurs gestart, verdeeld over 22 teams.

Baas Tour de France rijdt Skoda

We zijn niet de enigen die vandaag achter in een Superb stappen. Elke ochtend neemt ook Christian Prudhomme, directeur van de Tour, plaats achter in zijn speciaal aangepaste rode Skoda Superb PHEV met omgekeerd schuifdak (zodat hij achterin kan staan), die als mobiel commandocentrum fungeert.

Prudhomme heeft ook een Enyaq tot zijn beschikking, die met dezelfde geavanceerde apparatuur is uitgerust. Ook Neêrlands trots Team Visma-Lease a Bike maakt gebruik van Skoda's.

Iedereen op cursus

Zelf autorijden is bij de Tour uit den boze. We hebben dan ook een chauffeur, de 44-jarige oud-wielrenner Paul Moucheraud. Hij hing in 2009 zijn fiets aan de wilgen en heeft nu een skischool in de Franse Alpen. Maar in juli staat zijn leven nog steeds drie weken lang in het teken van de Tour.

Paul rijdt in zijn Superb mensen rond die een dag meekijken: vips, journalisten en sponsoren. Hij is niet de enige renner die dat doet. In de hectiek van fietsen, motorfietsen, auto's en duizenden toeschouwers is het handig om iemand achter het stuur te hebben die vertrouwd is met het ritme van het peloton, om ongelukken te voorkomen.

De oud-renners weten hoe de coureurs bewegen, wat ze van plan zijn en hoe je merkt dat er tempowisselingen plaatsvinden. Moucheraud 'leest' als oud-renner de wedstijd dan ook goed, zodat we nooit in het vaarwater komen van de mannen. Maar dan nog. Als al die oud-renners en andere chauffeurs vrijuit achter het stuur stappen en voor, tussen of achter de renners gaan rijden, is de chaos compleet.

Daarom zijn er strikte regels waaraan de chauffeurs moeten voldoen. Tour-organisator A.S.O. verplicht Paul en zijn collega's om jaarlijks op cursus te gaan. Ze leren uitwijken, remmen, en juist ook tempo maken. Als het peloton de auto's op de hielen zit, moeten ze maken dat ze wegkomen. En dat betekent dat het gas erop gaat, met name bergaf. Coureurs storten zich met 90 km/h de helling af en Paul moet dan dus nog harder rijden.

Dat gebeurt ook tijdens onze etappe. Op de afgezette gedeelten (waar publiek achter dranghekken staat) kan Paul zijn talenten als chauffeur laten zien. We rijden hard door dorpen, nemen rotondes andersom. Op de niet-afgezette gedeelten, waar publiek zomaar kan oversteken, gelden juist heel strikte regels. Worden Paul of een van zijn collega's betrapt op een te hoge snelheid, dan kunnen ze geschorst worden. Alcohol is al helemaal uit den boze. Ook als je de avond ervoor een glaasje te veel nam (eentje mag nog net, twee niet meer), is er geen genade. Elke dag vinden alcoholcontroles plaats.

Veiligheidssystemen uit

Chauffeur Paul legt uit dat hij telkens aan een belangrijk detail moet denken: de meeste veiligheidssystemen van de auto gaan uit. Dat is niet om de bochten allemaal driftend te kunnen nemen, maar juist voor de veiligheid. Vooral city safety, waarbij de auto een noodstop maakt als-ie een voetganger, fietser of auto te dicht nadert, is in de drukke Tourkaravaan niet handig. Het kan zelfs gevaarlijk zijn voor renners of andere auto's als de auto plotseling remt. Is Paul het weleens vergeten uit te zetten? "Euh ..."

Van de finish zien we niets. Die is in het dorp SuperDévoluy boven op de Alpen, niet zo ver van Gap. Voor het enorme aantal Tour-voertuigen is het bergweggetje te smal - wij rijden achter de renners aan en horen op de Tourradio (helaas met Frans commentaar en niet via Radio Tour de France) wat de uitslag is. De Ecuadoriaan Richard Carapaz weet Simon Yates voor te blijven en komt terecht in een illuster rijtje: hij won een etappe in alle drie de grote wielerrondes.

“Het mooiste zijn de koppen van de renners van zo dichtbij, met hun pijnlijke grimassen.”

Na de finish moet iedereen weer van de berg af - een garantie voor files waarbij een A2-afsluiting peanuts is. Ondanks 177,8 kilometer in de benen, doen de renners de afdaling vandaag ook op de fiets, beneden in het dorp staan de bussen van de ploegen om hen naar de hotels te brengen.

Grand départ 2025 in Lille

In 2025 begon de Tour de France op 5 juli, met het grand départ in Lille. De renners leggen tijdens de Tour 21 etappes en 3339 kilometer

af, met een totale hoogtestijging van 52.500 meter, dwars door het Centraal Massief van Frankrijk, de Pyreneeën, de Alpen inclusief de

legendarische Mont Ventoux en het Juragebergte.

We kijken sinds onze ervaring van 2024 met andere ogen naar de Tour. Radio Tour de France weet de sfeer uitstekend over te brengen en in de Skoda moeten we het doen zonder de muziek van Jacques Brel, Dalida, Gilbert Bécaud en Vanessa Paradis.

Dit krankzinnige circus beleef je alleen in het echt in volle glorie. Al die ploegenauto's, agenten op de motor en langs de weg, de reclamekaravaan, de ongekende zindering die er door de Franse dorpen trekt als de renners erdoorheen fietsen. Maar het mooiste zijn de koppen van de renners die je van zo dichtbij ziet, met hun pijnlijke grimassen en hun zweet dat je bijna kunt ruiken.