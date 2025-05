Zo belachelijk veel Toyota's rijden nog altijd op aarde rond

Nieuws

Voor het eerst heeft Toyota achterhaald hoeveel Toyota's er nog op de weg rondrijden sinds het merk in 1937 werd opgericht. En dat zijn er nog heel wat.

Toyota (incl. Lexus) verkocht in 2024 op de kop af 10.159.336 voertuigen. Tel je de dochterondernemingen Daihatsu en Hino (vrachtwagens en bussen) ook mee, dan tikt de teller door tot 10.821.480 stuks. Hiermee is Toyota de grootste autoproducent van de wereld.

De zojuist genoemde cijfers zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat bekend is hoeveel Toyota's er in totaal nog rondrijden. Er bestonden wel schattingen, maar voor de eerste keer heeft Toyota zelf achterhaald hoeveel dit er zijn. Hou je vast, volgens het merk zijn wereldwijd nog ongeveer 150 miljoen Toyota's op de weg.

300 miljoen sinds 1935

Hoe belachelijk veel dat is, wordt duidelijk als we je vertellen hoeveel auto's Toyota sinds zijn eerste model in 1935 (de Toyoda G1, een truck) tot en met september 2023 geproduceerd heeft. Dat zijn er circa 300 miljoen. Daar kun je nog de 10 miljoen van 2024 bij optellen, maar grofweg gezegd rijdt dus nog ongeveer de helft van wat Toyota ooit geproduceerd heeft doodleuk rond.

Hoe verhoudt dit aantal zich tegenover het totale aantal auto's dat in gebruik is? Marketingbureau Hedges & Company beweert dat er momenteel zo'n 1,644 miljard auto's op aarde zijn. Dat betekent dat ruim 9 procent een auto van Toyota Motor Corporation is.

Meest verkochte Toyota

De Toyota die sinds het ontstaan van het merk het vaakst de fabriek is uitgereden, is de Toyota Corolla. Sinds zijn debuut in 1966 zijn er maar liefst 53,4 miljoen van gebouwd (per september 2023).