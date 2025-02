Volkswagens belangrijkste model komt eerder dan je verwacht (maar is nog steeds wat laat)

Nieuws

In september 2025 onthult Volkswagen een studiemodel van de ID.2X, een SUV op basis van de ID.2. Misschien dat de Duitsers bloednerveus worden van de Renault 4, die al bijna af is …

Bij Volkswagen gaat alles wat langzamer, maar met horten en stoten komt het merk op stoom met zijn betaalbare elektrische auto’s. Nadat Renault in oktober 2024 de Renault 4 onthulde, bleef het bij Volkswagen even stil. Waar bleef die ID.2X nou, die al in december 2023 (!) was beloofd?

De ID.2X is nu eindelijk officieel aangekondigd, maar Volkswagen doet het rustig aan. Op de IAA in september 2025 wordt eerst een studiemodel onthuld. De ID.2X komt waarschijnlijk in 2026 naar Nederland, al wil Volkswagen daar officieel nog niets over kwijt.

Skoda kondigde in 2024 een eigen versie aan, die Epiq gaat heten. Van de Epiq zijn al duidelijke schetsen, bij de SUV van Volkswagen moeten we het nog altijd doen met het vage teaserbeeld dat al meer dan een jaar gelden werd vrijgegeven.



VW ID.2X specs

Waarschijnlijk is de Volkswagen ID.2X straks leverbaar met twee batterijpakketten: 38 kWh of 58 kWh. De elektrische SUV staat op zijn eigen versie van het MEB-platform (MEB Entry) en krijgt maximaal 226 pk. De 58 kWh-versie heeft een actieradius van 450 kilometer.

De instapprijs van de ID.2X ligt waarschijnlijk rond de 30.000 euro. Daarmee wordt hij wat duurder dan de ID.2, waarbij Volkswagen mikt op een prijs van 25.000 euro.

En dan het snelladen: van 10 tot 80 procent opladen zou in 20 minuten gebeurd moeten zijn. Als (als!) dat een batterij van 58 kWh betreft, dan moet de laadsnelheid behoorlijk hoog zijn: 125 kW van leeg tot vol. Dat wordt nog een uitdaging voor Volkswagen, want de huidige ID.-modellen houden dat tempo niet zo lang vol.

Nieuwe elektrische Volkswagens

Volkswagen is met zijn betaalbare EV's als een trage dieselmotor, die even op gang moet komen. Maar langzaam tekent zich het modeloffensief af. Op 6 maart 2025 wordt de ID.1 concept car onthuld, een voorbode van een goedkope elektrische auto die in 2027 bij de dealer staat.

Op de IAA 2025 staat ein-de-lijk de definitieve Volkswagen ID.2 te pronken (die misschien wel ID.Polo of iets dergelijks gaat heten). Maar pas daarna worden de productiebanden opgestart. Dat betekent dat de ID.2 in de eerste helft van 2026 bij de dealer staat. Dat is later dan gepland, eigenlijk had-ie al voor kerst klaar moeten zijn. De ID.2X verwachten we op z'n vroegst halverwege 2026 in de showroom.