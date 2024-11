Dit autoconcern aast op jouw spaargeld met nieuwe lading goedkope EV’s

Nieuws

Winstdaling, productiestops en moeizame verkoopcijfers: Stellantis zit in de hoek waar de klappen vallen en kan dus wel een succesje gebruiken. Dat zou weleens kunnen komen in de vorm van een nieuw veelbelovend platform. Alleen is hier nog wel geduld voor nodig.

Het gaat om het STLA Small-platform. Dat staat boven het Small Car-platform van onder andere de nieuwe Citroën ë-C3 en gaat vanaf 2026 de technische basis van verschillende auto’s van Stellantis vormen. De kans is dus groot dat jouw toekomstige Citroën, Peugeot, Opel of Fiat op dit platform wordt gebouwd.

Veelzijdig

Het nieuwe platform is heel flexibel en geschikt voor modellen in het A-, B-, en C-segment. Verder is het geschikt voor zowel hybride als volledig elektrische aandrijflijnen. En er is ruimte voor accupakketten tussen de 37 kWh en 82 kWh. Enorm veelzijdig dus.

Vervanger

Het STLA Small-platform wordt de vervanger van het welbekende CMP/e-CMP-platform. Laatstgenoemde dient momenteel als technische basis voor auto’s als de Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa, Opel Mokka, Jeep Avenger, Fiat 600 en meer.

Dat die auto’s technisch dezelfde modellen in een ander jasje zijn, wordt verklapt door de technische specificaties. Op onze redactie kunnen we die inmiddels dromen: 136 of 156 pk, om en nabij 400 kilometer actieradius, batterij van 50 of 54 kWh en snelladen met 100 kW.

Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat we de bijbehorende specificaties van de aandrijflijn van het nieuwe platform zonder pardon kunnen opdreunen. Maar wat die specificaties precies worden, is momenteel nog onbekend.

Niet het eerste

Overigens is het nieuwe STLA Small-platform niet het eerste nieuwe platform van Stellantis. Eerder presenteerde het enorme autoconcern al het Smart Car-platform, de technische basis van onder meer de Citroën (ë-)C3 en Aircross, de Opel Frontera en de Fiat Grande Panda.

En ook het STLA Medium-platform dat onder meer voor de Peugeot 3008 wordt gebruikt is nieuw, evenals het STLA Large-platform. Laatstgenoemde zorgt voor indrukwekkende technische specificaties, al is de kans klein dat je dit platform in jouw toekomstige auto vindt, zie het bericht hieronder.