Volkswagen ziet geen uitweg: Duitse fabrieken dicht en tienduizenden medewerkers op straat

Nieuws

Dat het niet zo lekker gaat met het Volkswagen-concern, kan je niet ontgaan zijn. Het merk dreigde al eerder Duitse fabrieken te sluiten en die historische stap wordt binnenkort werkelijkheid. Een economische ramp ontvouwt zich.

Als Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, heeft dat net zo'n impact als toen warenhuis V&D uit het Nederlandse straatbeeld verdween, maar dan 'enkele' tandjes erger. Met de sluiting van de fabrieken staan tienduizenden medewerkers op straat. Verder is het in de lange geschiedenis van het merk niet voorgekomen dat fabriekspoorten dicht moesten.

Waar Volkswagen eerder alleen nog waarschuwde, heeft de ondernemingsraad nu aangegeven dat de bedrijfstop de daad bij het woord wil voegen en inderdaad drie Duitse fabrieken wil stilleggen. Dat heeft de ondernemingsraad vandaag medegedeeld aan het personeel. De mensen die wel aan het werk blijven, staan niet te juichen, want de Volkswagen-directie wil de lonen in elk geval in 2025 en 2026 bevriezen.

'Het is de Volkswagen-directie menens'

Volgens Daniela Cavallo, hoofd van de ondernemingsraad, is het de Volkswagen-directie menens. "Het management is hier absoluut serieus over. Dit is geen spierballentaal in de cao-onderhandelingen", vertelde ze de werknemers in de grootste fabriek van Volkswagen in Wolfsburg, waarbij ze dreigde de onderhandelingen af te breken, aldus Reuters.com.

"Het plan van Duitslands grootste industriële concern is om te beginnen met een uitverkoop in eigen land", voegde Cavallo eraan toe. Om welke drie fabrieken het gaat, is nog niet bekend. In totaal werken er zo'n 300.000 medewerkers bij Volkswagen Duitsland en nu staan van tienduizenden mensen de banen op de tocht.

Waarom gaat het zo slecht met Volkswagen?

Waarom Volkswagen zich genoodzaakt ziet om fabrieken te sluiten, heeft deels te maken met de opkomende concurrentie uit China. Maar ook de afnemende vraag naar de elektrische modellen van de Volkswagen-groep in China doet een flinke duit in het zakje. Chinezen willen simpelweg geen Europees merk meer omdat de EV's van Chinese makelijk hier niet meer voor onder doen en zelfs vaak veel beter zijn. Daar komt bij dat jonge Chinese consumenten Europese auto's iets voor oudere mensen vinden.

Verder kampt Volkswagen in eigen land met hoge energie- en loonkosten. En om het allemaal nog erger te maken, neemt de vraag naar elektrische auto's in Europa af. Door het afschaffen van aankoopsubsidies is het vooral in Duitsland kommer en kwel.

'Situatie ernstig'

Woensdag 29 oktober maakt de Volkswagen-directie meer bekend over zijn saneringsplannen. "De situatie is ernstig en de verantwoordelijkheid van de onderhandelingspartners enorm. Zonder ingrijpende maatregelen om het concurrentievermogen te herwinnen, zullen essentiële investeringen in de toekomst niet mogelijk zijn", aldus Gunnar Kilian, lid van de raad van bestuur van de Volkswagen-groep.