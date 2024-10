Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 43 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we rijden zonder handen en mopperen op VW’s en SUV’s. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Hoop voor Subaru in Nederland

Subaru is in Nederland actief, maar de kans dat je een nieuwe Ferrari of Bentley op de weg ziet, is groter. Toch zou dit in de toekomst wel eens kunnen veranderen nu Subaru iets bedacht heeft wat in ieder geval de Subaru Crosstrek in Nederland goedkoper zou maken. Er is hoop voor het sympathieke merk.

+ Top – Bij Ford mag je straks met zonder handen rijden

Ford heeft een primeur te pakken: het brengt het eerste systeem op de markt waarmee je handsfree snelwegtrajecten kunt afleggen. Wij testen BlueCruise op de Nederlandse snelweg. Kun je nu dan eindelijk onderweg de krant lezen, Netflix kijken of met je beste vrienden appen? Ehhh, nee. Maar het is wel de volgende stap naar volledig zelfrijdende auto's.

+ Top – Grote Kia krijgt grote prijsverlaging

Een nieuwe Kia EV9 is goedkoper dan ooit. De elektrische auto met 7 zitplaatsen kun je voortaan vanaf 59.995 euro kopen. Dat is op de kop af 8000 euro minder. Maar je levert wel iets in. Toch denken we dat veel Nederlandse gezinnen wel oren hebben naar deze aanbieding.

- Flop – Duurt lang! Waar blijven Volkswagen ID.2 en kornuiten?!

Wanneer komt die goedkope Cupra Raval nou eindelijk? Dat de tweelingbroer van de Volkswagen ID.2 vrijwel naakt op de openbare weg rijdt, is goed nieuws. Al duurt het nog even voor-ie echt naar Nederland komt. Wij combineren duimendraaien met spionagebeelden bekijken.

- Flop – Nederlanders vinden tweedehands auto’s te duur

De gemiddelde prijs van een tweedehands elektrische auto op Marktplaats is 37.000 euro. Dat vindt de gemiddelde Nederlander veel te duur … En sinds deze week weten we ook hoeveel ‘wij’ wel bereid zijn uit te geven aan een gebruikte EV. En dat is niet veel.

- Flop – Alle SUV’s worden over één kam geschoren

De nieuwe Renault 4 is het achtste SUV-model binnen het modelaanbod van Renault. Goed nieuws voor wie SUV's haat, dit is voorlopig de laatste. Al vindt Laurens van den Acker, de Nederlandse designbaas van alle merken van de Renault-groep, het commentaar op SUV's nergens op slaan.