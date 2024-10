Met de auto naar Engeland: deze opties heb je en hierop moet je letten

Nieuws

Door met de auto naar Engeland te gaan, ben je lekker onafhankelijk en flexibel. Maar kun je nu het beste met de ferry naar Engeland gaan, of met de autotrein? En waar moet je verder op letten? Auto Review zet het op een rijtje.



Of je nu een roadtrip door de Engelse countryside gaat maken of grote steden wilt verkennen, je eigen auto is het ideale vervoermiddel. Maar er is wel een aantal dingen om rekening mee te houden als je met de auto naar Engeland gaat.

Verschillende overtochten naar Engeland

Om te beginnen is daar de overtocht. Want er zijn heel veel manieren om Het Kanaal over te steken. Waarvandaan vertrek je? Neem je de veerboot of de autotrein? In dat laatste geval moet je eerst naar Frankrijk rijden. Als je met de boot gaat, kun je ook vanuit Nederland vertrekken.

Met de auto reizen via Nederland: 3 opties

Als je direct vanuit Nederland met de auto de oversteek naar Engeland wilt maken, zijn er 3 opties:

1. Van Hoek van Holland naar Harwich

Deze veerdienst doet er ongeveer 8 uur over en is een goede optie als je eindbestemming in Zuid-Engeland ligt.

2. Van IJmuiden naar Newcastle

Met deze oversteek ben je ongeveer 17 uur in op zee. Een hele tijd, maar de aankomstplaats Newcastle is ideaal als je doorreist naar Schotland.

3. Van Rotterdam naar Hull

Qua reistijd houdt deze veerdienst het midden tussen de twee hierboven: ongeveer 12 uur. Hull ligt relatief dicht bij Liverpool, zodat dit de ideale overtocht is voor Beatle-bedevaarders.

Met de auto reizen via Frankrijk: 3 opties

Ook vanuit Noord-Frankrijk zijn er verschillende mogelijkheden om naar Engeland te reizen.

1. Calais naar Dover met de autotrein

Je rijdt de autotrein op in Calais en aan de andere kant komt je aan in Folkestone, iets ten zuiden van Dover. De autotrein, vroeger bekend als Eurotunnel, heet nu Le Shuttle. Deze rijdt door een andere tunnelbuis dan de passagierstrein van Eurostar. Met een reistijd van 35 minuten is dit verreweg de snelste overtocht, al moet je vanuit Nederland natuurlijk nog wel eerst naar Calais rijden. Vanuit Utrecht kost dit je een kleine 4 uur. Toch blijft dit voor kortere Engeland-trips met de eigen auto de ideale verbinding. Tenzij je auto op lpg rijdt, want dan ben je niet welkom in de Kanaaltunnel. Campers of caravans kunnen wel mee, maar gasflessen moeten worden afgesloten en deugdelijk worden vastgezet.

2. Van Calais naar Dover met de ferry

Hierbij kun je kiezen uit drie veerbootmaatschappijen, die er allemaal ongeveer anderhalf uur over doen om naar Engeland te varen. Er zijn tientallen afvaarten per dag.

3. Dunkerque naar Dover

Het voordeel van Duinkerke (Dunquerque in het Frans en Engels) is dat het nog iets dichterbij is dan Calais, en een stuk minder druk. De overtocht duurt wel weer iets langer: ongeveer 2 uur. Verder zijn er per dag minder overtochten dan vanuit Calais.

Wat kost de Eurotunnel met de auto?

Op het eerste gezicht lijken de ticketprijzen voor de Eurotunnel lekker overzichtelijk. Je betaalt altijd één prijs per voertuig, inclusief maximaal 9 inzittenden. Alleen variëren de prijzen sterk, afhankelijk van de verblijfsduur in Engeland. Blijf je maar één nachtje weg, dan ben je iets meer dan 100 euro kwijt voor een retour. Voor een retourticket dat langer geldig is en ook enige flexibiliteit biedt, loopt de prijs op tot ruim boven de 300 euro. Desondanks ben je voor een overtocht per veerboot met auto en minimaal twee inzittenden meestal meer geld kwijt.

Verkeersregels in Engeland

Vergeet niet wanneer je uit de tunnel of van de veerboot afkomt, dat je in Engeland links moet rijden. Dit vergt even wat oefening, vooral bij rotondes en kruispunten. Hier zijn enkele belangrijke verkeersregels om in gedachten te houden:

Verkeersborden : In Engeland worden de afstanden en snelheden aangegeven in mijlen en mijl per uur (mph), niet in kilometers.

: In Engeland worden de afstanden en snelheden aangegeven in mijlen en mijl per uur (mph), niet in kilometers. Snelheidslimieten Engeland : Op de snelweg en autowegen is de maximumsnelheid meestal 70 mph (112 km/h). Op provinciale wegen vaak 60 mph (96 km/h) en in steden 30 mph (48 km/h), tenzij anders aangegeven.

: Op de snelweg en autowegen is de maximumsnelheid meestal 70 mph (112 km/h). Op provinciale wegen vaak 60 mph (96 km/h) en in steden 30 mph (48 km/h), tenzij anders aangegeven. Geen voorrang voor rechts. Op kruisingen zonder voorrangsborden en -markeringen heeft niemand voorrang. Je wordt in dat geval aangeraden goed uit te kijken en bij twijfel altijd voorrang te verlenen.

Milieuzones Londen

Londen kent de Congestion Charging Zones, waar je in het spitsuur tol moet betalen. Daarnaast kent Londen Low Emission Zones (LEZ) en Ultra Low Emission Zones (ULEZ). Deze zones zijn bedoeld om vervuilende voertuigen uit de binnensteden te weren.

Kort door de bocht gaat het dan om dieselauto’s van voor 2016 en benzineauto’s van voor 2006. Nieuwere auto’s vanbuiten het Verenigd Koninkrijk rijden gratis, maar moeten zich vooraf wel registreren. Dat kan kan bij Euro Parking Collection (EPC) of bij Transport for London (TfL). Het duurt pakweg tien werkdagen (twee weken) voordat je aanvraag is verwerkt. Meld je auto dus op tijd aan.

In de LEZ geldt er een milieuheffing voor oudere campers, grote bestelwagens, minibusjes en bussen, evenals vrachtwagens. Nieuwere voertuigen van deze categorieën rijden gratis, maar moeten zich net als in de ULEZ ook registreren.

Controleer van tevoren of jouw auto of camper voldoet aan de eisen. Ben je niet geregistreerd of heb je de milieuheffing niet betaald, dan kun je een boete ontvangen (van EPC). De boete bij overtreding van de ULEZ is circa 160 Britse pond (ruim 190 euro). De boetes voor overtreding van de LEZ kunnen zeer hoog oplopen.



Grensdocumenten Engeland: vergeet je paspoort niet!

Sinds de Brexit zijn de regels voor het reizen naar Engeland aangescherpt:

Paspoort : Een geldig paspoort is verplicht voor alle reizigers, een ID-kaart is niet meer voldoende.

: Een geldig paspoort is verplicht voor alle reizigers, een ID-kaart is niet meer voldoende. Verzekeringspapieren : Neem je groene kaart mee, want die wordt vaak gevraagd als bewijs dat je voertuig verzekerd is.

: Neem je groene kaart mee, want die wordt vaak gevraagd als bewijs dat je voertuig verzekerd is. Invoerregels: Voor drank en sigaretten gelden limieten. Je mag bijvoorbeeld maximaal 42 liter bier, 18 liter wijn en 200 sigaretten meenemen voor persoonlijk gebruik. Zorg ervoor dat je niet boven de limiet zit, anders moet je invoerrechten betalen.

Andere handige tips voor autoreizen naar Engeland